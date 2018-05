El Míting d'Atletisme de Palafrugell tindrà una gran presència internacional

Palafrugell acull aquest dissabte a l'estadi Josep Pla i Arbonés la 26ena edició del Míting Internacional d'Atletisme. Hi participaran 70 atletes estrangers, procedents de 20 països diferents. El Míting, consolidat després de més de 20 anys d'existència, és un dels grans esdeveniments esportius de la temporada primaveral a la Costa Brava.

D'aquesta manera, el programa preveu la participació de diversos plusmarquistes nacionals dels seus respectius països, així com participants i medallistes dels darrers campionats internacionals, els quals seran presents a l'Estadi amb la idea d'assolir bones marques que els permetin participar als compromisos del proper estiu.

Enguany s'ha comptat amb una excel·lent resposta per part dels organitzadors del circuit Europe Athlétisme Promotion, del que Palafrugell forma part, fet que servirà per portar fins al municipi a una representació de Budapest (Hongria), Biella i Celle Ligure (Itàlia), Valence (França), Hexam (Regne Unit), Amsterdam (Països Baixos) i Leiria (Portugal).

Com és habitual, les proves s'iniciaran a les 5 de la tarda amb la disputa de les curses de promoció reservades a atletes de menys de 16 anys i a atletes amb discapacitat psíquica (Special Olympics). El Míting de Palafrugell combina a la perfecció joventut i veterania, promoció i elit, amb l'esperit de fer gaudir d'una tarda inoblidable a participants, organitzadors i espectadors.

La presentació de l'esdeveniment, oberta al públic, s'ha fet aquest migdia al Museu del Suro de Palafrugell, amb la presència de Joan Villuendas, de la Federació Catalana d'Atletisme, Carles Salgas, Diputat d'Esports de la Diputació de Girona, Josep Pujols, representant Territorial d'Esports de la Generalitat a Girona i els representants municipals, així com els tècnics encarregats de l'organització de la prova.

Cal destacar que, amb l'objectiu d'arribar a un major nombre de públic, la totalitat de les proves se podran seguir per TV per Internet a tot el món a través d'un enllaç a la pròpia web del míting http://www.esportspalafrugell.cat/activitats/mitings. Al mateix web de l'Institut Municipal d'Esports de Palafrugell hi trobareu tot el programa previst pel Míting amb els horaris de cada prova.