Revés al club des del Tribunal Català de l'Esport

El Llagostera va rebre ahir un revés per part del Tribunal Català de l'Esport, que ha acabat donant la raó a l'Horta en el contenciós que mantenien tots dos clubs per ocupar un lloc a la final de la Copa Catalunya. L'Horta va eliminar el Llagostera a les semifinals per penals però els gironins van impugnar el partit perquè dos futbolistes locals expulsats van seguir al camp uns instants amb la pilota en joc. Competició i Apel·lació van donar la raó al Llagostera, però l'Horta ho va dur al Tribunal Català de l'Esport i allà s'han alineat amb el club barceloní. El Llagostera estudia ara si recorre a la justicia ordinària.