Catalunya derrota Montenegro a Girona (83-57)

El primer partit internacional de la selecció catalana ha portat més de 2.000 persones a Fontajau per veure com Catalunya superava amb solvència Montenegro en un partit que s'ha acabat de decantar en el darrer quart en que les balcàniques, entrenades per Roberto Íñiguez, només han pogut anotar 5 punts (83-57). La bescanonina Queralt Casas, que continuarà jugant a la lliga francesa després de canviar el Landes pel Carolo, ha estat la millor jugadora del partit amb 18 punts i 7 pilotes recuperades.