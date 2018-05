Catalunya s'emporta la festa

Els partits amistosos tenen un problema. Que són això, partits amistosos. L'esperat retorn de la selecció catalana després d'un grapat d'anys va acabar deixant una sensació d´«en volem més». I la va deixar perquè sense la tensió de la competició es fa complicat esbrinar fins on podria arribar el bàsquet que jugadores com Queralt Casas (millor jugadora del partit amb 18 punts i 7 pilotes recuperades), Núria Martínez o Lucia Pascua van exhibir contra una jove selecció de Montenegro que es va acabar enfonsant al final (83-57).

Queralt Casas té poques oportunitats de jugar a Girona. A casa seva. Aquesta temporada ja ho havia fet un cop, però el Landes no va tenir el seu millor dia a Fontajau i va perdre clarament contra l´Spar Citylift Girona a l´Eurocup. Ahir l´escorta de Bescanó tenia ganes d´acabar amb millor regust de boca i, des del principi, el seu habitual bàsquet d'altes revolucions va empènyer Catalunya cap a un joc alegre. Montenegro, que havia començat el partit amb dos triples de la jugadora del Campus Promete Milica Jovanovic, va patir quan Fabián Téllez, seleccionador català, animava Queralt Casas, Núria Martínez i companyia a pressionar amb dos contra un a tres quarts de pista per recuperar. La Montenegro de Roberto Íñiguez es va presentar a Fontajau amb poques jugadores experimentades. Però Íñiguez és un tècnic exigent. Ell no havia vingut a Girona a ser només l'invitat de la festa. I el 21-14 del final del primer quart, després d'un triple de Cristina Hurtado, no el va desanimar. El reguitzell de canvis del segon quart va perjudicar més Catalunya que Montenegro i, amb Núria Martínez, Queralt Casas o Lucia Pascua a la banqueta, Montenegro va igualar el partit arribant-se a posar per davant (25-28) de la mà, sobretot, de la base Snezana Aleksic, que acaba de pujar a Lliga Femenina-1 amb el València. El partit va arribar igualat al descans (31-29) i després de la represa es va tornar a repetir el guió de la primera meitat, amb Queralt Casas disparant les revolucions de Catalunya que, aquest cop, va arribar a posar-se 10 punts per davant en el marcador. Un cop més, la Montenegro d'Íñiguez va evitar deixar-se anar i va entrar viva en els darrers deu minuts.

Un sobreesforç que Montenegro no va poder repetir per tercer cop en el darrer quart quan, amb Luci Pascua manant dins la zona i Andrea Vilaró anotant, Catalunya va tornar a posar-se deu punts per davant. Una tècnica a Roberto Íñiguez va acabar de complicar el panorama per a Montenegro (64-52) i la tornada a la pista de Núria Martínez i Queralt Casas va servir per posar el llaçet al partit. Un triple d´Andrea Vilaró el va tancar a tres minuts del final (71-54). Aquí el partit ja es tornar unamuntanya impossible de pujarper a les joves jugadores de Montenegro, que només van poder anotar cinc punts en els darrers deu minuts.