Catalunya torna a la pista

El 2005, ara fa ja tretze anys, Catalunya va jugar el seu darrer partit internacional, va ser a Badalona contra Cuba, en l'homenatge a Betty Cebrián. Des de llavors les millors jugadores catalanes només s'havien tornat a reunir un parell de cops per jugar en el marc de la Copa de les Nacions a Galícia i al País Basc, la darrera vegada el 2010 a Durango. «Feia anys que demanava que jugués la selecció catalana, crec que és un partit molt tradicional que s'hauria de fer cada any», explica la base de l'Spar Citylift Girona, Núria Martínez, que fa tretze anys va jugar el partit contra Cuba i avui serà la capitana de Catalunya en el partit contra Montenegro a Fontajau (21.00, La XarxaTV).

La veterana pivot Luci Pascua és l'altra supervivent del Catalunya-Cuba del 2005 en una selecció catalana que, amb Fabián Téllez de seleccionador, comptarà amb tres gironines: Geo Bahí, Queralt Casas i la blanenca del Sant Adrià Cristina Cantero; dues integrants més de l'Spar Citylift Girona: Rosó Buch i Helena Oma; a més de Mariona Ortiz (Castors Braine), Andrea Vilaró (Cadí), Miriam Forasté (Al-Qázeres) i la jove pivot Maria Martiañez, que ha estat jugant a la universitat nord-americana de Robert Morris i el curs vinent ho farà a LF-2 amb el Lima-Horta. «La gent ha de venir a gaudir d'un bon partit de bàsquet, venir a veure jugar Catalunya, que no ho fa habitualment amb un equip, a més de gaudir del partit, voler ser competitives contra un rival que està acostumant a jugar competicions internacionals», apunta Núria Martínez, que capitaneja una selecció que, per diferents motius personals o molèsties físiques, no ha pogut comptar amb jugadores importants com la gironina Marta Xargay, Sílvia Dominguez, Anna Cruz i Laia Palau, que encara està disputant la final de la lliga francesa. Després d'una bona primera temporada en el bàsquet professional amb el Sant Adrià, Téllez entrenarà la temporada vinent el Mann-Filter de Saragossa i avui serà el seleccionador català acompanyat per Bernat Canut (Cadí La Seu). Èric Surís va declinar l'oferiment de la Federació Catalana per motius personals.

El rival de Catalunya en l'històric partit d'aquest vepre a Girona serà Montenegro que, amb l'extècnic de l'Uni Roberto Íñiguez, està en un procés de canvi generacional després de la retirada de la selecció de la majoria de les veteranes que en els últims anys havien aconseguit que Montenegro obtingués bons resultats a nivell europeu. Entre les veteranes només continua Jelena Dubljevic, botxí de l'Uni aquest any a l'Eurocup amb el Galatasaray (va fer el bàsquet decisiu a Fontajau). Dubjlevic, però, no serà avui a Girona perquè «està tocada físicament després d'un any exigent a Turquia» i Roberto Íñiguez amb un grup jove on les cares més conegudes són Milica Jovanovic (Campus Promete) i dues jugadores que han estat al Bembibre: Jovana Pasic i Kristina Rakovic, a més d'Snezana Aleksic que ha pujat a Lliga Femenina-1 amb el València. «Per a la gent que li agradi el bàsquet serà una bona oportunitat, perquè Catalunya segur que competeix per guanyar i a mi em servirà per veure jugadores joves», explica Íñiguez.