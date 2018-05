Iniesta afirma que el projecte del Vissel Kobe l'«il·lusiona» en la presentació

L'exbarcelonista Andrés Iniesta va detallar ahir que es va decantar per l'oferta del Vissel Kobe japonès perquè el projecte «l'il·lusiona moltíssim» i perquè Japó «és un país meravellós», durant la seva presentació amb el seu nou club. Iniesta va dir que el seu fitxatge pel Vissel Kobe «suposa un repte molt especial i molt il·lusionant», durant l'acte celebrat a Tòquio davant una gran expectació i amb la presència d'uns 350 periodistes.

«He tingut la sort de tenir diferents propostes», va admetre Iniesta, que va voler agrair al seu nou club la «confiança i fe cega» que han dipositat en ell «com a jugador i com a persona per poder fer créixer l'equip». El llegendari dorsal 8 del FC Barcelona va subratllar el seu «respecte» pel Japó, un país del qual li agraden en particular «la seva cultura i la seva gent», i va afirmar que amb la seva família intentarà adaptar-se al seu nou destí «el més ràpid possible».

Iniesta va començar la seva intervenció davant els mitjans amb un konnichiwa («Bona tarda», en japonès) i la va acabar amb un arigatou («Gràcies»), i va estar acompanyat del fundador i conseller delegat de Rakuten, Hiroshi Mikitani, que va comprar el Vissel Kobe el 2004 a través d'una altra de les seves empreses. El magnat nipó, propietari d'una de les majors fortunes del país asiàtic, ha estat el principal impulsor de l'operació gràcies a la seva bona relació amb el FC Barcelona, club del qual Rakuten és patrocinador principal, i amb qui el Vissel té un acord de col·laboració.