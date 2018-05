Ramírez i Coto es retroben 10 anys després lluitant per un lloc a Segona

Diumenge al migdia dos futbolistes gironins, Carles Coto i Òscar Ramírez, es veuran les cares en la tornada de la gran final de la fase d'ascens a Segona Divisió A. Dos vells coneguts que estan citats a l'estadi Cerro del Espino per obtenir el preuat bitllet cap a la categoria de plata en el duel entre Rayo Majadahonda i Cartagena. L'extrem figuerenc és indiscutible a l'equip madrileny des que hi va arribar a principis de curs, mentre que el defensa bisbalenc és un dels pilars defensius cartaginesos, amb qui ja ha renovat per un any més. Amb 30 i 34 anys, respectivament, Coto i Ramírez es tornen a trobar deu temporades després per tornar a Segona A, on junts van compartir vestidor en la seva primera experiència a la Lliga de Futbol Professional (2008-09).

Coto va tornar a Espanya l'estiu passat després de voltar per mig Europa i haver jugat en 11 equips. Des que va deixar el juvenil del Barça l'any 2007 per jugar al Mouscron, el figuerenc ha passat per Bèlgica, Xipre, Geòrgia, Bielorrússia, Uzbekistan, San Marino i Grècia amb tan sols un parèntesi per jugar a Segona A al filial del Sevilla (08-09) i a Segona B a les ordres de Rubi al Benidorm. Experiències correctes però poc reeixides que van fer que decidís continuar la seva carrera lluny de la seva terra. Això l'ha portat a vestir les samarretes d'Anorthosis (10-11), Dinamo Tbilisi (11-13), Dinamo Minsk (13), Bunyodkor (14), San Marino (14-15), Ethinkos (15-16), Doxa Katakopia (16) i Ermis Aradippou (17) fins a convertir-se en un autèntic rodamón del futbol. Aquest estiu però va acceptar la proposta del Rayo Majadahonda i tornava a Segona B on ha demostrat la qualitat que apuntava de ben jovenet quan era un dels grans valors del planter del Barça i va ser campió d'Europa sub-19 amb la selecció espanyola. De fet, seu va fer el gol que manté amb opcions el Majadahonda a l'estadi Cartagonova per a la tornada de demà passat al Cerro del Espino (2-1). Coto és segurament el jugador de més talent d'un equip sense estrelles i que entrena el veterà ex del Rayo Vallecano Antonio Iriondo.

Ben pocs s'esperaven l'èxit dels madrilenys que a la Lliga van quedar per davant dels grans favorits com el Fuenlabrada o els filials de Dépor, Celta o Madrid i ara es juguen, amb el Cartagena, un lloc a Segona A. Sí que partia entre els candidats a l'ascens el conjunt murcià, que té passat relativament recent a Segona A (09-12). Ramírez va aterrar-hi l'estiu del 2016 després de cinc cursos consecutius a la categoria de plata amb Sabadell (11-13), Ponferradina (13-15) i Osca (15-16). Format al planter del Figueres (04-06), el bisbalenc ha passat també pel Badalona en dues etapes a Segona B (06-07 i 09-11). Ara, amb 34 anys i amb una temporada més de contracte signada és indiscutible en un equip més experimentat que té la pressió d'estar obligat a no fallar a Madrid. I més amb la poca història del rival, un Majadahonda que opta per primer cop a l'ascens a Segona A.

Coto i Ramírez van compartir vestidor al Sevilla Atlètic 08-09, que va descendir com a cuer destacat amb 19 punts i només dues victòries (una contra el Girona) en tota la temporada. En aquell filial hi havia homes com De la Bella (Reial Societat), Perotti (Roma), Armenteros (Rayo), Víctor Díaz (Granada), Valiente o José Carlos, entre altres. Coto va tenir una presència intermitent per culpa de les lesions (20 partits) mentre que Ramírez, que havia arribat al filial un any abans (2007), sí que va ser titular (25 partits). Deu anys després doncs, els dos empordanesos, lluitaran per tornar a la categoria on es van conèixer.



Costa, Maureta i Caballé

No la tenen tan a prop com Coto i Ramírez però tres gironins més també estan lluitant aquestes setmanes per un lloc a Segona A. Es tracta del central del Celta B Robert Costa i dels futbolistes del Cornellà, Enric Maureta i Pep Caballé. Costa no va jugar en la victòria del filial gallec contra el Marbella (2-0) però ha estat titulat bona part de la temporada. De la seva banda, el figuerenc Maureta i el ripollès Caballé intentaran donar la sorpresa a la Ciutat Esportiva de Mareo contra l'Sporting B després del 2-2 de l'anada a Cornellà. A l'Sporting B precisament hi juga l'exjugador del Girona B, Adri Hernández, que va arribar a anar convocat en un partit al camp del Mirandés i va jugar a la Copa Catalunya. Els també exjugadors blanc-i-vermells Benja (Elx) i Víctor Curto (Múrcia) s'enfronten entre si per un lloc a les semifinals.