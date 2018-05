El Madrid vol continuar regnant

El Reial Madrid s'ha jugat la temporada a una carta i aquest vespre pot somriure i engrandir la seva llegenda a Kíev amb el seu 13è títol continental -el tercer seguit i el quart en cinc anys- o bé tancar un any en blanc sense aixecar cap dels trofeus més importants. Després de batre l'Atlètic i el Juventus, aquest cop el rival és un Liverpool renascut, que recupera prestigi amb Jürgen Klopp i amenaça amb un futbol vertical i de contacte. Zidane té tota la plantilla disponible i només dubta entre Bale i Benzema per a l'onze inicial. La Lliga de Campions 2017/18 presenta una final de vertigen per als amants del futbol. Dos equips dissenyats per atacar. L'hegemonia del rei d'Europa davant la història dels reds, que porten 11 anys sense trepitjar el prestigiós terreny d'una final i busquen el seu sisè entorxat. El Madrid de Cristiano Ronaldo va camí de passar a la posteritat com ho va fer el d'Alfredo Di Stéfano en l'inici de la Copa d'Europa amb els seus cinc trofeus.

«Els jugadors del Reial Madrid són de gel», defineix Jürgen Klopp en analitzar un Madrid que supera qualsevol situació amb un gen guanyador que s'imposa a tot. Va aparèixer en el camí més complex fins a la final, en moments de dificultat en vuitens davant el qual es perfilava gran aspirant, el PSG -el equip francès es va avançar al Santiago Bernabéu-, amb el penal a Lucas Vázquez sobre l'hora davant el Juventus a quarts i per conquerir el temple de l'Allianz Arena amb remuntada el Bayern a semifinals.

El Madrid, que va llençar la Lliga abans de Nadal i es va acomiadar per la porta del darrere de la Copa del Rei, va mostrar que l'ambició i la fam en el futbol és la clau de l'èxit. I res el motiva més que la seva competició fetitxe. Els campions de lliga de França, Itàlia i Alemanya van cedir davant un equip que per estendre la seva hegemonia va afegir la capacitat de patiment.

Zidane, el millor gestor d'estrelles i egos d'un vestidor, ha sumat aquest curs una evolució tàctica i decisions de personalitat. Va treure el cartell d'intocable a Gareth Bale, va enviar a la banqueta Karim Benzema en cites decisives com la de Munic i va premiar els dos jugadors que van canviar el rumb de la temporada madridista, Lucas Vázquez i Asensio, en una Lliga de Campions que sempre lidera Cristiano Ronaldo. L'astre portuguès, l'any que va abandonar definitivament la banda i es va instal·lar en punta, ha marcat la meitat dels gols del seu equip, 15. Va ser autor de gols en tots els partits del torneig menys en semifinals, 11 de consecutius, i es va quedar a dos del rècord de la competició que va establir ell amb 17. En la seva sisena final busca la seva cinquena Champions.

Sense fer gaire fressa, el Liverpool s'ha anat traient de sobre rivals i assaltant estadis fins plantar-se a la final de Kíev, on buscarà la seva primera victòria en la màxima competició continental des de 2005. Molt ha plogut des de llavors i per Anfield van desfilar diversos tècnics i molts més jugadors fins que es va donar amb la tecla a l'octubre de 2015, quan va arribar Klopp. Els Reds arriben en el seu millor moment de la temporada, amb les cames fresques i a més a més recuperen Emre Can i James Milner. Oxlade-Chamberlain, Matip i Gómez són baixa.