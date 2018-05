El Manresa del pivot gironí jugarà la final de la LEB Or i, per tant, és a un pas de tornar a l'ACB després de la seva victòria d'ahir a la pista del Palència en el tercer partit de la sèrie (76-83). En l'altra eliminatòria, el Prat va perdre a la pista del Melilla i es queda per darrere en l'eliminatòria que dominen els nord-africans per 2-1. El Breogán ja va pujar directe.