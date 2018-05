El Barça Lassa rep l'Andorra en el primer partit dels «play-off» de l'ACB

El Barça Lassa buscarà aquesta nit (20:45 h) començar amb bon peu les eliminatòries cap al títol de la Lliga ACB davant l'Andorra al Palau Blaugrana, on els de Pesic intentaran fer bona la condició de favorits en el primer partit dels quarts de final davant d'uns dels equips revelació de la temporada.

Al llarg d'aquest curs, barcelonins i andorrans s'han vist les cares en tres ocasions. Dues d'elles en la competició regular, amb una victòria per a cada equip com a locals, i una altra en la final de la Lliga Catalana, on es van imposar els de Pesic.

Després del partit d'aquesta nit, l'eliminatòria es traslladarà a Andorra, dimecres, per al segon partit. En cas que la sèrie anés empatada després d'aquest segon matx, es jugaria l'enfrontament decisiu al Palau el pròxim divendres.

Avui també es disputen d'altres primers partits de la sèrie, com el que enfronten Madrid i Tenerife i Baskonia i Unicaja. I demà el València rebrà el Gran Canària.