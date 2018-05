El CEB Girona guanya i es mantindrà un any més a Copa Catalunya

El CEB Girona es mantindrà la temporada que ve a Copa Catalunya després de guanyar el partit decisiu de la sèrie davant el Samà Vilanova (72-60), en un matx que els gironins van dominar.

Va ser sobretot en l'últim quart que els locals van marcar la diferència. El primer va ser igualat, però els locals van marxar amb tres punts d'avantatge (18-15), una diferència que es va fer més àmplia al arribar a la mitja part. Un bon segon parcial va fer que el CEB Girona anés al descans amb onze punts de diferència (41-30).

Però en el tercer quart els visitants van aconseguir un parcial de 15-23 que va fer tornar l'avantatge de tres punts pels locals (56-53) i ho deixava tot obert pel quart i decisiu parcial, on els gironins no van perdre els nervis. Gràcies a una bona defensa, els visitants només van ser capaços d'anotar 7 punts. El resultat final de 72-60 deixa un any més el CEB Girona a Copa Catalunya.