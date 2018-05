El Citylift Girona tanca una temporada històrica a casa davant el Vendrell

El Citylift Girona juga avui l'últim partit d'una temporada històrica davant el Vendrell. Després de dos ascensos seguits -de Nacional a Primera Divisió i de Primera Divisió a OK Lliga- i d'aconseguir la permanència l'any passat a falta de tres jorandes pel final, aquest any els de Ramon Benito han tocat la glòria classificant-se per primer cop en la seva història per jugar la pròxima temporada la Copa CERS a nivell europeu.

En aquest sentit, Benito va deixar clar que «volem passar el màxim de rondes possibles fent un bon paper i per què no donar alguna sorpresa» i va afegir que «volem que Girona sigui una ciutat de referència de l'hoquei europeu».

A més, els gironins han estat l'equip revelació de l'OK Lliga, i el mes de febrer també van disputar per primer cop la Copa del Rei, caiguent a quarts de final davant el Barça. El tècnic gironí va voler deixar clar que «estem molt contents perquè hem aconseguit els objectius que ens vam marcar a principi de temporada. Vam aconseguir la permanència amb moltes jornades d'antelació i sense patir».

El partit d'aquest migdia davant el Vendrell marcarà la posició final en la qual acabarà el Girona aquest curs depenent del resultat. La victòria de l'Igualada davant el Lloret fa que, matemàticament, els gironins ja no puguin ser sisens. Així, en cas de victòria o empat mantindiren la setena plaça que ocupen actualment. Però una derrota els faria caure fins la vuitena posició en deteniment del rival d'avui, tot i que també hi ha la possibilitat de mantenir la setena plaça tot i perdre depenent dels resultats de Caldes i Voltregà.

A falta del partit d'avui, els de Benito han aconseguit tretze victòries al llarg de la temporada, i el màxim de consecutives va ser de cinc. Una ratxa que després es va allargar amb set partits seguits sense perdre -entre el 16 de desembre de 2017 i el 3 de febrer d'aquest any-, el que va fer que els gironins arribéssin a ser quarts.

Pel partit d'avui, Benito va dir que sortirien a compatir en l'últim partit de la temporada i «intentar aconseguir una victòria a casa, davant la nostra gent i acabar la temporada de la millor manera possible». El partit davant el Vendrell serà a partir de les 18 h.