L'últim cartutx del Llagostera

S'han acabat les opcions. S'han acabat les especulacions, els resultats dels rivals i els entrenaments. El Llagostera té aquesta tarda a l'estadi de Merkatondoa (18 h) el partit més important de la temporada. Durant l'any n'hem parlat molt de partits importants, vitals, transcendentals per al futur de l'equip, però el d'avui és el decisiu, el que dirà, ras i curt, si el Llagostera segueix la temporada que ve a Segona Divisió B o, contràriament, si certifica el descens a Tercera Divisió després d'una temporada per oblidar.

L'Izarra va ser l'escollit per creuar-se en el camí dels gironins que, en el partit d'anada, no van poder passar de l'empat a zero. Va ser un partit moix, amb molt poques ocasions i amb dos equips que van signar la pau i es van citar per al duel de tornada. Se'n van poder treure poques conclusions per part dels aficionats però moltes pels tècnics, que avui viuran la segona part d'aquesta partida d'escacs en la qual només un es quedarà al cel.

El duel d'aquesta tarda es preveu molt similar al que va ser el de fa set dies, però amb la peculiaritat que els dos conjunts jugaran allà on s'han sentit més còmodes aquesta temporada: el Llagostera a domicili i l'Izarra, a casa. Set dels deu resultats que ha aconseguit l'equip d'Òscar Álvarez a la segona volta del campionat de Lliga els servirien per aconseguir la permanència, mentre que els navarresos, a l'estadi de Merkatondoa, han sumat 26 dels 39 punts que van aconseguir en tota la temporada. Els dos equips es poden sentir més còmodes en l'enfrontament d'avui però la tensió probablament farà que veiem un partit molt similar al que es va viure al Gironès.



«Important, no; definitiu»

L'entrenador del Llagostera, Òscar Álvarez, i la resta de l'expedició van viatjar ahir cap a Navarra, on a Estella, localitat on juga l'Izarra, van fer a la tarda una suau sessió per agafar el to per al partit i familiaritzar-se amb l'estadi de Merkatondoa. El tècnic creu que «tornarà a ser un partit molt igualat» i que «al llarg de la temporada hem viscut partits importants, però aquest és decisiu».

Álvarez no podrà comptar amb les baixes dels lesionats Sergi Arimany, Chele i Maymí, encara que el club ha viatjat amb tota la plantilla a Navarra perquè els que no poden jugar donin suport moral als seus companys en un dels dies més importants de la història del club.

És probable que l'eliminatòria es resolgui per petits detalls, per qüestió d'encert i contundència a les dues àrees i per jugades d'estratègies. En aquest sentit, el Llagostera ha demostrat aquesta temporada que en això pot ser el millor però també prendre mal. Una victòria o un empat a gols els mantindria a Segona B.