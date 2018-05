La tretzena és una realitat

El Reial Madrid va conquerir anit el seu tretzè títol de Lliga de Campions després de derrotar el Liverpool a Kiev en un partit marcat per la lesió de Mohamed Salah, els regals del porter Karius, el bon treball de Benzema i el doblet d´un Gareth Bale que va revolucionar el matx amb la seva entrada a la segona meitat.

Ja fa molts anys que els blancs no perden una final. I això que, ahir, la cosa no pintava gaire bé per als seus interessos de bon inici. O així ho semblava. La verticalitat de Salah va qüestionar els minuts inicials, sobretot per la seva presència a la banda dreta per mossegar Marcelo. Molta velocitat, una mica de picant i alguna presència perillosa que va rebutjar Keylor Navas amb solvència. Firmino ho va intentar i Arnold va enviar el primer avís amb un xut amb la dreta des del pic de l'àrea.

Però tot va canviar a la mitja hora, quan Ramos va carregar el cos contra Salah i l'egipci va patir una lesió a l'espatlla. Va intentar continuar, però les seves llàgrimes van ser el millor reflex de la seva impotència. La substitució va privar el Liverpool del seu talent i va donar ales a un Reial Madrid que va canviar la seva cara en els minuts finals tot i la lesió de Carvajal, que li va fer perdre profunditat en el costat dret. Benzema va marcar un gol que va ser anul·lat per fora de joc i Cristiano va guanyar presència a la poblada defensa rival.

No obstant això, no va ser fins a la segona meitat quan van arribar els gols. Isco va avisar amb un llançament al travesser, però va ser Benzema qui va aconseguir el primer després d'un greu error de Karius. El porter alemany no es va adonar de la presència del davanter francès i el seu servei va ser interceptat amb la bota del '9'. El gol va ser tan còmic com a important. Aquí va respondre l'equip de Jürgen Klopp, que va treure el seu orgull amb un joc més directe i va acabar trobant el premi. Un córner que va pentinar Lovren va acabar amb la pilota als peus del senegalès Mané, que va posar la bota el just per fer l´empat.

Bale decideix

Zidane va fer entrar Bale, que va revolucionar el partit. I de quina manera. El gal·lès va connectar una centrada de Marcelo amb una rematada plàstica de tisora que va acabar al fons de la porteria. Una autèntica obra d´art que va matar les esperances del Liverpool. El conjunt red només en va tenir una més per intentar empatar, però el xut de Mané va impactar amb la fusta. Va desaparèixer l´equip de Klopp, que rebria encara una última clatellada. De les que fan mal. Bale va fer el definitiu 3-1 en un altre error impressionant de Karius; un xut potent fàcil per al porter no el va saber desviar l´alemany, que es va acabar menjant la pilota.

Ja no hi va haver temps per a més. Benzema i Cristiano no van poder ampliar l´avantatge, i l´emoció es va traslladar a un altre camp. Amb el xiulet final, i els madridistes celebrant la seva tretzena Lliga de Campions, el mateix Cristiano Ronaldo semblava anunciar el seu adeu. «Ha estat molt maco jugar al Reial Madrid», va deixar anar encara al damunt de la gespa.