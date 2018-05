El Girona tanca el millor curs de la seva història amb una derrota

El Citylift Girona va tancar amb derrota una temporada històrica després de caure a casa davant un Vendrell molt més efectiu (2-5). Els de Ramon Benito, que ja fa dies es van assegurar un bitllet per jugar a Europa el proper curs, -la Copa de la CERS- per primera vegada en la seva història, ahir no van tenir la seva millor tarda.

El Vendrell va encetar l'electrònic amb una diana des del punt de penal de Roger Rocasalbas, per ampliar distàncies minuts més tard amb un gol d'Eduard Fernández. El Girona va reaccionar a les acaballes del primer temps, i a través d'una jugada que va finalitzar Oriol Garcia va escurçar les diferències (1-2). Amb aquest resultat es va arribar a la mitja part. A la represa, els visitants van tornar a sortir més actius, i en un tres i no res van deixar el partit pràcticament sentenciat. Quan encara no s'havien disputat ni cinc minuts del segon temps, el Vendrell va tornar a enviar la pilota al fons de la xarxa per partida doble, en només tres minuts de diferència. Jordi Ferrer va marcar dos gols de forma consecutiva per posar l'1-4 i deixar el matx liquidat. Un minut més tard, el Citylift Girona va tornar a marcar, aquest cop amb un gol de Raül Pelícano. Quedaven encara més de disset minuts de partit, i per tant, la remuntada era possible. Sense la tensió d'altres partits, el Girona, no va trobar la manera de capgirar la situació. A onze minuts del final, el Vendrell va sentenciar amb un gol de Cristian Rodríguez. Tot i la derrota, el Girona tanca una temporada de somni, aconseguint un bitllet per jugar a Europa la propera campanya, quan l'objectiu del curs era únicament la salvació.

Al final del partit, el tècnic del conjunt gironí, Ramon Benito, reconeixia que «el partit d'avui -ahir- era un partit especial. He volgut donar minuts a tothom. Crec que ha estat mèrit de tot l'equip firmar aquesta gran temporada». El xoc d'ahir també va servir per acomiadar Borja Ramon, Albert Daniel i els germans Joan i David Gelmà. Preguntat per a la confecció de la plantilla del proper curs, Benito, admetia que «aquesta setmana anunciarem tots els fitxatges i renovacions per encarar una temporada de somni, i per què no aconseguir fins i tot alguna cosa més important», segons va explicar el mateix tècnic del Citylift Girona a peu de pista.

El Corredor-Mató Palafrugell que des de fa setmanes ja sap que només haurà estat una temporada a l'OK Lliga, no va poder tancar el curs regalant una alegria a la seva afició. Ahir, en el seu últim partit a la màxima categoria de l'hoquei estatal, els de la Costa Brava van caure contra un rival també ja descendit, l'Arenys de Munt en un partit carregat de gols. Del 3-3, es va passar al 3-6. Tot i així, el Palafrugell encara va poder igualar el (6-6) Al final, 6-7.