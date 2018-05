Un gol del Manlleu en el minut 95 evita el descens del Lloret a Segona Catalana

No depenien d'ells mateixos però el Lloret va aconseguir la salvació al grup 1 de Primera Catalana. Golejada dels selvatans al camp d'un Mollet ja descendit per un contundent 1 a 5 que poc servia quan va finalitzar l'enfrontament. Estaven pendents del duel del Sabadell B, que havia de perdre, al camp del Manlleu. Al minut 95 d'aquest partit, els osonencs aconseguien el gol de la victòria i, de retruc, segellaven una patida permanència per als gironins.



Derrota sense efectes negatius per a l'equip d'Adam Fontes. Els banyolins perdien al camp del segon classificat però mantenien la categoria el mateix any de l'ascens.



Victòria incontestable al camp del líder del Farners, que ha completat la seva millor temporada a la categoria, finalitzant sisè amb 53 punts. Després d'una primera part ensopida, els de Pau Menéndez van marcar tres gols a la segona part. El primer, de Toni Rossell, en una magnífica acció de tisora.



La Jonquera va tancar una temporada grisa amb una clara derrota al camp del Cardedeu. Els vallesans es jugaven el descens i van estar més intensos per superar els jonquerencs, que van finalitzar la temporada vuitens.



El partit que tancava la temporada al grup 1 de Primera Catalana era el del Llagostera B, que perdia 2-0 en el duel al camp del Montanyesa, a Nou Barris. Era també l'últim partit de Javi Salamero a la banqueta llagosterenca, perquè l'any que ve entrenarà el Palamós, que precisament jugarà també a la categoria.





Protagonisme gironí la 2018/19



Amb la present temporada ja finalitzada, els equips aprofitaran l'estiu per descansar però, sobretot, planificar la següent temporada. En clau gironina, el grup 1 de Primera Catalana tindrà un gran protagonisme el pròxim curs. Fins a set equips de la província de Girona tenen una plaça fixa per jugar aquesta competició i buscar l'ascens a Tercera Divisió. Segueixen respecte a aquesta temporada Llagostera B, Lloret, Banyoles, La Jonquera i Farners, mentre que de Tercera ha baixat el Palamós i de Segona Catalana ha ascendit el Girona C.

A aquests set equips s'hi pot sumar el Bescanó, que avui sabrà el seu rival a la promoció d'ascens, a una sola eliminatòria i que pot ser el vuitè gironí de la categoria la temporada vinent. La notícia positiva de la temporada finalitzada aquest cap de setmana és que cap equip gironí va descendir a Segona Catalana, tot i el patiment fins al final de Banyoles i Lloret, encara que tampoc es va poder veure cap equip lluitant per les dues primeres posicions, tot i el bon inici de Lliga del Farners. Un històric com el degà és la notícia negativa del futbol català, ja que torna a Primera Catalana després d'un molt mal any.