El Llagostera certifica el descens a Tercera

Com una llarga agonia amb final fatal. Així ha estat la temporada del Llagostera, que va acabar ahir de la pitjor manera possible amb el decens a Tercera Divisió a Izarra. El conjunt que entrena Òscar Álvarez no va ser capaç de marcar cap gol a l'Izarra i, després del 0-0 de la setmana passada al Municipal, la diana del local Araiz (m.12) va condemnar el gironins. Sense capacitat de reacció i, sobretot, sense gol, el Llagostera va anar veient com els minuts passaven i la guillotina s'anava acostant. Si bé els gironins van fer un pas endavant a la segona part en què Pablo Sánchez i Maynau van tenir ocasions prou clares com per empatar –qualsevol empat a gols hauria servit per a la permanència– la pilota no va entrar. El drama es va consumar a Merkatondoa que quedarà per a la història d'un club d'un poble de 8.000 habitants que, amb el descens, tanca una història màgica que l'ha dut a estar cinc temporades a Segona B i dues més a Segona A, la segona categoria del futbol estatal. El curs que ve, el Llagostera jugarà a Tercera. Les cares de decepció i les llàgrimes als ulls d'alguns dels jugadors més emblemàtics de l'entitat evidenciaven al final del partit la transcendència que pot tenir el descens. I és que caldrà veure quina és la viabilitat i quin és el plantejament del club a Tercera Divisió.

El destí va voler que l'arma del crim que va enviar els gironins a Tercera fos una jugada d'estratègia made in Llagostera. Sí, la clàssica sacada de banda de fa uns anys de Masó a l'olla perquè Sellarès la pentinés al segon pal i Gila o Torradellas l'enviés al fons de la xarxa. Ahir, als d'Òscar Álvarez la jugada se'ls va girar en contra i la van patir abans del quart d'hora de joc. Els protagonistes ahir van ser Cabrera i Laborda, i Alaiz l'encarregat d'empènyer la pilota a la xarxa. El Llagostera acabava de cavar la seva tomba. El gol va fer molt de mal als gironins que ja no es referien. Fins arribar a la mitja part, els gironins, estabornits, només s'acostarien a la porteria d'Iricibar en una acció per l'esquerra de Maynau i un xut llunyà de Pau Bosch a fora. Per part navarresa, abans de l'1-0, Javi Martínez ja havia estat a punt d'encetar el marcador. Abans de la mitja part, els locals haurien pogut fer el segon en alguna acció d'estratègia.

A la represa, el guió del partit va canviar i el Llagostera va començar a tenir més la pilota. Tanmateix, no hi havia res a fer. La malastrugança de l'equip durant tota la temporada amb el gol no va canviar ahir i no hi va haver manera que els gironins veiessin porteria. I això que Pablo Sánchez va gaudir d'un parell d'ocasions boníssimes per empatar el partit i donar una mica de vida a l'equip. Iricibar i un defensa van evitar que l'1-1 pugés al marcador. Els minuts anaven passant. Òscar Álvarez havia fet entrar Gabarre –amb molèsties– i Colorado però el gol no arribava. També va entrar al camp Carbó que, sis minuts després, l'abandonaria, expulsat per doble amonestació. La targeta vermella al migcampista saltenc suposaria el final de les opcions de salvació. Ja no hi havia res més a fer. L'Izarra es va encarregar que pràcticament no es jugués en els cinc mintus de temps afegit. El descens a Tercera Divisió era una realitat.

Confirmat el desastre, caldrà veure ara com encara el proper curs el Llagostera i amb quines intencions. Molt probablement la majoria de futbolistes deixaran l'entitat arran del descens i s'haurà de veure la línia que segueix el club.