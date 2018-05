Aquest passat dissabte es va disputar a Palamós el primer Memorial Dani Cumí, un partit per recordar la figura del qui va ser massatgista del degà durant 50 anys i mort fa pocs mesos. El partit va comptar amb la presència de noms il·lustres de tots dos conjunts com Robi, Toni Lima, Edu Aguilar, Carmelo o Bayona a les files locals o del president Delfí Geli a les gironines.