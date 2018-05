Oriol Servià es queda a dues voltes de la glòria a Indianapolis

Oriol Servià va fregar la glòria amb la punta dels dits però, al final, l'anhelada victòria a la mítica prova de les 500 milles d'Indianàpolis se li va escapar. El pilot de Pals, que havia fitxat per l'Scuderia Corsa per participar a una de les proves més famoses del món, va aconseguir arribar a la primera posició de la cursa a manca de 30 voltes per al final. Va poder mantenir la primera posició en cursa fins a la volta 189, quan en quedaven onze pel final, quan un accident de Tony Kanaan obligava a entrar el cotxe de seguretat, amb la qual cosa es reagrupaven els pilots, fent perdre al pilot de Pals els 3,4 segons d'avantatge que tenia sobre el seu immediat perseguidor, Stefan Wilson.

A manca de cinc voltes per al final el cotxe de seguretat va abandonar la pista i Wilson i Jack Harvey van aconseguir avançar Servià abans de la frenada, mentre que a la següent recta també l'aconseguia avançar Will Power. Wilson i Harvey, a la volta 197, van entrar a box per omplir el dipòsit de combustible, cosa que havia fet Servià a manca de 22 voltes, i Servià pujava fins a la segona posició. Poc li va durar, però, aquesta plaça, perquè a la volta següent va haver de parar perquè també s'estava quedant sense combustible.

Al final, després d'una gran cursa, memorable, l'estratègia d'equip no va ser prou acurada i Servià va haver-se de conformar amb la dissetena posició, molt lluny del quart lloc del 2012, però amb la sensació d'haver quedat més a prop del triomf que ara fa sis anys. La victòria va ser per a Power, seguit per Carpenter i Dixon.