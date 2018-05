Bescanó es prepara per a la seva final de Champions

El CE Bescanó es prepara per afrontar, a partir d'aquest diumenge, els dos partits més transcendentals de la seva història. Mai en 87 anys aquest modest club del Gironès, representant d'un poble d'encara no 5.000 habitants, havia estat tant a prop de la Primera Catalana. Després d'acabar subcampió de Segona, només per darrere del Girona C, s'ha guanyat el dret a jugar-se l'ascens en una promoció contra l'Argentona, segons va deparar el sorteig d'ahir a la Federació Catalana. El Bescanó jugarà la tornada a casa diumenge a les 17.00, i tot es resoldrà a camp contrari una setmana més tard a les 18.o0. Al poble no es parla de res més. Hi ha orgull per veure si l'equip de Miquel Hereu serà capaç de rubricar aquest gran any amb un ascens històric. És la particular Champions del Bescanó.

Dani Genoher presideix el club de fa dues temporades. Explica que el Bescanó té un centenar de socis però que el bon joc i els bons resultats de l'equip no han passat desapercebuts. «El dia que va venir l'Escala, jugant-nos el subcampionat, vam posar entre 800 i 1.000 persones al camp. Feia goig», subratlla. El club espera que també es registri un gran ambient aquest diumenge. A Genoher no el preocupa haver de jugar l'anada a casa perquè recorda que «a vegades et pots trobar que l'eliminatòria quedi sentenciada, per bé o per mal, en el primer partit i que després et toqui jugar el segon a casa i no hi hagi al·licients. D'aquesta manera, d'al·licients no en faltaran, diumenge».

El Bescanó ha jugat sempre en categories territorials. El seu sostre és la Segona Catalana, on ha militat les últimes temporades, i abans de la darrera reforma ho havia sigut la Primera Regional. El club ha fet una clara aposta «per la base» amb l'objectiu que el bon joc sigui un senyal identitari del Bescanó, més enllà dels resultats. També destaca la figura de l'ara tècnic, l'exfutbolista Miquel Hereu, fitxat per l'actual junta per fer d'inici de director esportiu i coordinador però que aquest curs ha acabat a la banqueta després que marxés l'entrenador de l'any passat, Òscar Prieto.

«Amb la política que hem implantat hem aconseguit estar a dalt. Però no era una cosa esperada perquè el nostre objectiu era donar exemple a la mainada amb un bon futbol», explica Genoher. A partir d'aquí, el Bescanó no renunciarà a res i si toca competir a Primera Catalana, buscarà els recursos necessaris per aconseguir-ho. Al davant es trobaran l'Argentona, que ha quedat segon classificat del grup 2 de Segona Catalana, amb 70 punts, dos més que els del Bescanó al grup 1. «Sembla que és un altre equip al qui li agrada jugar a futbol, pot ser una promoció molt atractiva», apunta el president.

La competència del futbol d'elit televisat i la possibilitat de veure a Girona partits de Primera en directe cada 15 dies són una competència dura per als modestos. Dani Genoher però creu que encara hi ha lloc per al futbol de «poble»: «Volem demostrar que es pot ser del Girona però també gaudir del futbol que fa el Bescanó, o l'equip del poble d'on siguis», diu.