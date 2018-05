Esteban, Chica, Leo, Pau i Fuster deixen el Llagostera

El Llagostera ja ha comunicat les set primeres baixes de cara al renovat projecte que haurà de plantejar la temporada que ve en el retorn a Tercera divisió. Esteban, Chica, Leo, Pau Bosch, Gavarre, Facundo i Raúl Fuster són els primers futbolistes que ja saben que no continuaran al club del Gironès. La direcció esportiva té pendents encara converses amb d'altres jugadors. Avui, per exemple, Oriol Alsina s'ha de veure amb Pitu Comadevall, l'únic supervivent de l'ascens a Segona A el 2014, per avaluar el seu futur immediat. El descens, consumat diumenge al camp de l'Izarra, ha estat un cop dur pel club i per a futbolistes com el saltenc, que de seguida es va afanyar a demanar disculpes a l'afició a través de les xarxes socials.

Els blaugrana estan en ple període de reflexió. Han passat del futbol professional a Tercera Divisió en tres temporades i ara caldrà replantejar el projecte per a la propera temporada, previsiblement amb moltes cares noves. Un altre dels temes que s'haurà de concretar properament és la continuïtat del tècnic, Òscar Álvarez. És un home de la casa, de plena confiança per a Oriol Alsina, però també ha quedat molt tocat pel fracàs d'aquest any, que ha tornat el Llagostera a Tercera Divisió.