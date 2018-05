L'Osca-Nàstic de diumenge està sota sospita a la Lliga per l'allau d'apostes

El partit de la penúltima jornada de Segona que van disputar diumenge l'Osca, ja ascendit, i el Nàstic, que lluita per no baixar, està sota sospita a LaLliga per l'allau d'apostes que va registrar. El duel va acabar amb victòria visitant per 0-1. Segons va revelar ahir El confidencial, les cases d'apostes més grans van suspendre la cotització del partit en observar l'entrada de grans quantitats de diners preveient un 0-0 al descans i un triomf visitant al final del partit. Fenerbet, un organisme internacional que lluita contra les apostes il·legals en l'esport, ha confirmat que el partit està sota sospita. LaLliga també ha decidit obrir una investigació.