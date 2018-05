El banyolí Carles Mas és a prova amb el Dinamo Tbilisi de Geòrgia

Als 25 anys, Carles Mas ha decidit provar sort. Fer les maletes, marxar i tastar una nova experiència. No és segur, ni tampoc ho té lligat al cent per cent, però viure a l'estranger i provar un futbol diferent entra en els seus plans. Com a mínim, a curt termini. El central, aquesta última temporada indiscutible a l'eix de la defensa de la Unió Esportiva Olot, aprofita aquests dies per valorar i estudiar el seu futur més immediat. El més còmode seria quedar-se, no moure's, ser a prop de casa. Dels amics, de la família. L'Olot compta amb ell i, tot i que el seu contracte expira aquest proper 30 de juny, té una proposta per renovar-lo al damunt de la taula. El més fàcil seria acceptar-la i enrolar-se, un any més, a la plantilla que dirigirà Raúl Garrido a la Segona Divisió B, tot intentant igualar o fins i tot superar els 35 partits (33 dels quals sortint a l'onze titular) que ha jugat aquest últim curs.

Aquesta, això sí, no és l'única opció. N'hi ha més. Una altra, que també li fa patxoca, és ben exòtica. Mas està decidit, com a mínim, a intentar-ho. Per això, ara mateix es troba a Geòrgia. L'objectiu no és cap altra que convèncer el cos tècnic del FC Dinamo Tbilisi, un equip que milita a la màxima categoria del seu país (n'és l'actual segon classificat). La Lliga encara està en dansa i no s'acaba fins a mitjan juliol. Si supera aquest test i es queda, tindrà unes setmanes més per competir. Caldrà veure, si es dona aquest cas, si Carles Mas s'hi quedarà més temps. O si només són unes jornades i després accepta l'oferta de l'Olot. Aquesta última alternativa, això sí, el deixaria pràcticament sense vacances.

A Geòrgia, el banyolí ha coincidit amb el davanter català Boris Garrós, a qui ja coneix de l'etapa que van compartir al Gavà (temporada 2016/2017). Precisament amb passat al conjunt barceloní també hi és Alex Kyeremeh, un extrem de 22 anys.