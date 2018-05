El Barça guanya i es jugarà les semifinals al Palau (81-85)

El FC Barcelona Lassa va superar una situació límit derrotant el MoraBanc Andorra (81-85) a domicili per forçar el tercer i últim partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga Endesa, en un duel en què va patir i va haver de remuntar després d'anar a remolc per a, en els minuts finals, aprofitant la seva experiència i gràcies als tirs lliures, salvar el match ball en contra.

Hi haurà un duel definitiu al Palau Blaugrana després que el Barça Lassa aconseguís guanyar al Poliesportiu d'Andorra oblidant l'ensopegada a la Lliga Regular. Va tenir l'equip andorrà opcions serioses de fer història, arribant a guanyar per 11 punts, però si van a semifinals per primera vegada serà per la via èpica.

Es va recuperar el Barça d'aquesta diferència negativa durant el segon quart i ja en el tercer es va posar per davant, arribant també a guanyar per 12. Una remuntada clau aconseguida a força de defensa i tenacitat i sobretot gràcies a un colossal Ante Tomic, que va aconseguir 19 punts, 6 rebots i 4 assistències.

Una tècnica a la banqueta blaugrana va permetre als locals posar-se amb 63-64 al final del tercer període, però els visitants van ser millors al darrer quart en saber mantenir la calma des de la línia de personal.