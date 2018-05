El Llagostera cerca un nou líder

Baixar de categoria no es paeix d'un dia per l'altre. S'ha d'assimilar. Li està passant a Pitu Comadevall. Amb 34 anys i una carrera farcida d'anècdotes, diumenge vivia «el cop més dur» des que és futbolista. El Llagostera queia al camp de l'Izarra i s'acomiadava de la Segona Divisió B, rumb a Tercera. «La vida continua i s'ha de mirar cap al futur, tot intentant no cometre els mateixos errors», admet. El futur més immediat del saltenc, ara mateix, és incert. Vol jugar, perquè diu tenir «corda per estona».

Però no sap encara a on. No té propostes al damunt de la taula. Només un oferiment. El del mateix Llagostera, que el vol convertir en el pal de paller del curs vinent. «És el moment de pensar. Vull jugar. Si és a Segona B millor, però a Tercera tampoc em cauen els anells», explica, tot revelant que ja ha mantingut una conversa amb l'Oriol Alsina i que li ha demanat temps. «Compten amb mi, però també entenen que ara que quedo lliure jo puc decidir. Ens hem donat un temps». Pitu té una cosa clara: «Conec l'Oriol i estic convençut que farà un projecte superambiciós, molt competitiu». A més, diu que a Llagostera se sent «molt estimat», un factor que «ajuda» a l'hora de prendre una decisió.

Ara bé, fer les maletes tampoc ho descarta. «Ho hauria de valorar. Tinc la família aquí i això és important. Si marxo, és perquè accepto una oferta molt bona. Fins i tot a l'estranger. Però per exemple, anar-me'n a Castella, per dir algun lloc, i jugar a Segona B, potser no ho faria i ho hauria de rumiar».

Mira cap endavant, però també reflexiona sobre el passat més recent. «El nostre gran error no ha sigut perdre la promoció, sinó haver-la de jugar. Teníem plantilla per salvar-nos tranquil·lament, però han fallat diversos factors. Hem perdut massa punts a casa, vam començar malament i en ocasions, per voler guanyar, hem acabat perdent quan un empat hauria estat ben vàlid. Ara ja està fet, toca aprendre d'això».

Marc Medina, a l'agenda



Mentre el vestidor es va quedant pràcticament sense efectius, als despatxos ja es treballa per intentar que el Llagostera 18/19 competeixi amb garanties aquesta propera temporada. Un dels noms que sona per reforçar l'equip és el de Marc Medina. El davanter, de 27 anys, ha jugat els darrers cursos al Palamós, on va arribar procedent del Guíxols.