Les MTB Challenge es tanquen amb una prova espectacular a la Cerdanya

La vall de la Cerdanya és l'escenari escollit per tancar la trilogia de les MTB Challenge Series. Després de les batalles de l'Empordà i el Gironès, la comarca pirinenca marcarà el destí dels ciclistes en el prestigiós circuit de bicicleta de muntanya de Klassmark Bike. Serà aquest diumenge, 3 de juny, dia en què es coronaran els millors d'aquesta temporada.

Més de 600 ciclistes prendran la sortida d'una Cerdanya MTB Challenge, tercer i últim capítol de les MTB Challenge Series, que oferirà dos recorreguts als seus participants. Una bona oportunitat per descobrir els tresors que amaga aquest racó dels Pirineus de la millor manera possible: pedalant. Puigcerdà, capital de comarca, tornarà a ser l'epicentre de la prova.

Un únic tret donarà la sortida a les dues distàncies a les nou del matí. La Marathon, prova reina d'aquestes MTB Challenge Series, proposarà un recorregut de 77 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell positiu. Un itinerari que acaricia els 2.000 metres d'altitud a l'estació nòrdica Guils Fontanera. Els camins i corriols de Puigcerdà, Guils de Cerdanya, Ger, Meranges o Queixans donaran color i forma al repte.

Ricard Calmet (The Cyclery) arriba llançat a Cerdanya per succeir a Oriol Colome (Esteve Team) en el palmarès del circuit de Klassmark Bike. Marc Donadeu (Scott-Taymory) i Carlos Portilla (Biking Point) es postulen com a alternatives a la classificació general; Guillem Cassú (Radikal Bikes), Roger Argelaguer (Fasol Bikes) i Adrià Noguera (BUFF Scott) s'uneixen a la festa a la recerca de la victòria parcial a Puigcerdà.

El Rally serà la germana petita de la Cerdanya MTB Challenge. Un itinerari de 42 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu que ressegueix part del recorregut de la Marathon. Jordi Soldevila (CC Arbúcies) i Natalia Cebrià (Surià Bicis) tenen moltes opcions de sortir airosos de la tercera i última prova de les MTB Challenge.