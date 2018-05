Olot acull un campus amb una vintena de futurs talents del futbol mundial

Una vintena de joves participen des d'ahir i fins dissabte, a Olot, en un Tryout, una trobada de promeses del futbol amb representants de clubs. L'objectiu de la iniciativa, que impulsen els jugadors de l'Olot Lluís Micaló i Roger Vidal, juntament amb el també futbolista gironí Marc Serramitja (Poblense), és posar en contacte joves futbolistes amb representants de clubs. Els entrenaments van començar dimecres als camps del Morrot.

Sota el nom de "Barcelona Football Tryout" neix amb l'objectiu d'ajudar a joves talents del món de futbol a fer un pas endavant en la seva carrera. L'esdeveniment vol crear l'entorn més adequat per tal que els jugadors puguin mostrar les seves habilitats i que els representants dels diferents clubs puguin observar-los. L'esdeveniment vol donar als jugadors l'oportunitat de trobar un equip que s'ajusti a les seves característiques i, al mateix temps, proposar als clubs jugadors que els poden ser interessants, tant per l'edat com per les seves condicions.

Un total de 23 joves d'entre 17 i 25 anys participen del Football Tryout. Provenen de països com Argentina, Kenya, Perú, Estats Units... on juguen amb equips de diferents categories i ara aspiren a trobar un nou conjunt. A Olot tindran l'oportunitat de ser observats per diferents clubs de primer nivell de Catalunya i Espanya, i també algun de l'estranger, durant els diferents dies d'entrenament i de partit. "Com a ciutat estem molt contents de poder acollir aquesta iniciativa que reuneix els valors de l'esport, amb joves esportistes en unes instal.lacions municipals són les del Morrot" ha explicat la regidora d'Esports d'Olot, Mar Roca, que dimecres a la tarda va visitar el Tryout amb Lluís Micaló i Marc Serramitja.