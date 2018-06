Baixes a l'Olot: Micaló, Bigas, Yeray i els porters Moha i Òscar Bastida

La Unió Esportiva Olot continua planificant la temporada vinent, la segona consecutiva a la Segona Divisió B, i ahir va anunciar les cinc primeres baixes, a banda d´Alberto Toril, que torna al Mallorca un cop liquidada la seva cessió per aquest últim curs. Els cinc jugadors que no entrenen en la planificació esportiva són els defenses David Bigas i Lluís Micaló, el migcampista Yeray Sabariego, i els porters Òscar Bastida i Moha Chaoui. Cap d´ells continuarà a la plantilla.

Bigas, amb una seixantena de partits, ha viscut a l´Olot les seves dues últimes temporades i mitja. Micaló, de la seva banda, va fitxar quan l´equip estava a Tercera, en l´any de l´ascens. La resta, Yeray i tots dos porters, han gaudit d´un menor protagonisme per culpa de les lesions. El pivot defensiu tan sols ha jugat un parell d´estones. De la seva banda, Moha Chaoui i Òscar Bastida no han pogut ni debutar. El club informava que, tot i que no compten per al curs que ve, tant Yeray i Bastida tenen la possibilitat de recuperar-se a Olot de les seves respectives lesions, començar la pretemporada i «deixar la porta oberta de cara al futur».