La cirereta del nou Uni Girona

El 15 maig del 2012, el Ros Casares va guanyar l'Uni Girona a Fontajau (52-90) davant més de 2.000 persones que van quedar bocabadades davant del talent de la que, segurament, encara és una de les millors jugadores del món, com Maya Moore, i d'altres estrelles com Lauren Jackson, Jana Vesela, Laia Palau, Sancho Lyttle... Aquell Ros Casares, que entrenava Roberto Íñiguez, va guanyar la Lliga Femenina-1 sense perdre cap partit i va quedar campió de l'Eurolliga. Era una plantilla de luxe i ara, sis anys més tard, dues de les jugadores d'aquell equip que va impressionar el bàsquet europeu es poden retrobar a Fontajau. Una segur que jugarà a l'Uni: Laia Palau; i l'altra, Shay Murphy, és el principal objectiu de l'Spar Citylift Girona per posar la cirereta al seu nou projecte després de les renovacions de Núria Martínez, Nadia Colhado i Rosó Buch i els fitxatges de Keisha Hampton, Bea Sánchez, Palau i Helena Oma, que torna després de la seva cessió al Cadí. Murphy té passaport de Montenegro i, per tant, seria compatible tant en Lliga Femenina com en Eurocup amb Hampton i Colhado.

L'arribada de Shay Murphy faria que Keisha Hampton jugué la majoria de minuts de «quatre» i seria la que completaria el joc exterior. Amb Murphy i Hampton en les posicions de «tres· i «quatre», l'Uni seria un equip amb molta amenaça en el tir de tres punts. Als 33 anys, Shay Murphy segueix sent una anotadora molt fiable. En els seus primers anys de professional, abans d'arribar al Ros Casares, Murphy ja havia estat la màxima anotadora de Lliga Femenina amb el Sóller i, anys més tard i després d'haver passat per molts dels grans clubs europeus, la possible futura jugadora de l'Spar Citylift Girona ha estat la segona millor anotadora de la lliga turca amb el Canik de Samsun. Amb 19 punts per partit, Murphy ha quedat només per darrere d'Allie Quigley del Galatasaray. La capacitat anotadora de Shay Murphy va quedar demostrada el 6 de gener quan, en un partit contra el cuer de la lliga turca (Bornova), l'aler del Canik va anotar 50 punts, amb 9 triples.

La seva bona temporada a Turquia deixa clar que Shay Murphy segueix en bona forma als 33 anys i després d'una llarga carrera, tant a la WNBA com en el bàsquet europeu. A la lliga professional nord-americana, Shay Murphy ha jugat amb Minnessota, Detroit, Washington, Indiana i Phoenix, amb qui va ser campiona de la WNBA el 2014. Mentre que a Europa, un cop el Ros Casares va abaixar la persiana després de guanyar l'Eurolliga, Shay Murphy va passar pel Galatasaray, Dinamo de Kursk, Perfumerías Avenida, Bourges, Orenburg, Samsun... Jugant amb el Perfumerías Avenida, Shay Murphy va tenir una lesió de geneoll que, per exemple, no li va permetre jugar la final de la lliga contra l'Uni del 2015, però després d'uns mesos de recuperació, no va anar a la WNBA aquell estiu, l'any següent seria campiona de l'Eurocup amb el Bourges francès.

La possible arribada de Shay Murphy a Fontajau deixaria la plantilla de l'Spar Citylift Girona gairebé enllestida a manca, potser, de trobar una peça més en la rotació interior, on ja hi ha Nadia Colhado, Bea Sánchez i Keisha Hampton jugant de «quatre». Per fora, Èric Surís comptarà amb les seves dues experimentades bases, Núria Martínez i Laia Palau, a més de Rosó Buch, Helena Oma i Shay Murphy.