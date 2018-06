«M'agradaria celebrar un títol amb el Girona CH»

El Citylift Girona ja ha començat a preparar la temporada més il·lusionant de la seva història, la que portarà un dels pioners de l'hoquei espanyol a competir a Europa per primera vegada a la història. Si fa unes temporades l'equip femení va disputar la Copa d'Europa, arribant fins i tot a la Final Four, disputada a Palau, ara el masculí s'estrenarà a la Copa CERS. I ho farà amb la màxima ambició. «A Europa hi hem d'anar a guanyar. Soc ambiciós i si parla el president, aquest ha de ser l'objectiu. Si m'ho pregunten com a club, diré que l'objectiu és gaudir i arribar el més lluny possible», assegura Marc Avellaneda, el màxim dirigent. L'estrena europea comportarà unes despeses addicionals d'uns 45.000 euros, segons els càlculs que ha fet el club. Ara estan treballant «intensament» a resoldre el tema econòmic «buscant patrocinadors i suport per afrontar el repte».

Avellaneda assegura que volen construir una «plantilla ambiciosa». La propera serà la darrera temporada del seu mandat, que s'esgota després de quatre anys. Per això el president del Girona CH no amaga que «m'agradaria acabar el mandat amb algun títol. La Copa de la CERS, amb eliminatòries d'anada i tornada, ens podria anar bé». La idea de l'actual directiva és obrir el procés electoral el febrer de 2019 i acabar la temporada amb tot lligat.

Preguntat per si es presentarà a la reelecció Avellaneda afirma que «no sabem encara si hi haurà gent de la directiva que voldrà seguir. No em presento jo sol. Vam començar un grup de gent i si tots continuen, ho estudiaré, segurament sí que m'agradaria». Aquesta present campanya el Girona CH ha assolit els objectius que s'havia proposat amb un setè lloc a l'OK Lliga masculina, que li ha valgut el bitllet per Europa, i salvant la categoria a l'OK Lliga Femenina.

Pel curs que ve s'ha renovat la confiança amb els mateixos entrenadors. Ramon Benito seguirà dirigint els nois, i els germans Oller, faran el mateix amb el bloc femení. «Soc molt ambiciós, no estic aquí per passar l'estona. Hem d'aspirar sempre al màxim possible», afageix el dirigent gironí, que creu que encara hi ha marge per créixer i intentar millorar els resultats. Segons Marc Avellaneda «som un club molt jove que ha anat picant pedra fins arribar on som ara i va remarcar que els títols no només es poden aconseguir amb els primers equips sènior, sinó que també hi ha una base amb opcions de destacar en campionats de Catalunya i d'Espanya.

La setmana que ve serà clau per acabar de confeccionar la plantilla. Es tancaran més renovacions i s'anunciaran fitxatges. Dilluns podria arribar Enric Torner (Forte dei Marmi). L'arribada del torderenc està gairebé tancada i seria el fitxatge estrella.