El gironí Natan Suárez fa el salt a l'Asobal amb el Teucro

El jugador d'handbol gironí Natan Suárez, amb 20 anys, farà el salt a la lliga Asobal la propera temporada després de concretar el seu fitxatge pel Teucro. L'exprimera línia del Sarrià ha jugat aquest curs a l'Agustinos d'Alacant, a Divisió d'Honor Plata, i ara ha signat amb el conjunt gallec per un any amb opció a un altre. A l'Agustinos va fer de promig més de quatre gols per partit.

Suárez va començar la seva formació al GEiEG, també va passar pel Gironès-Salt i, posteriorment, va acabar a Sarrià. D'allà va fer el salt a Plata i ara passarà d'Alacant a la màxima categoria. Ha sigut internacional juvenil amb la selecció espanyola i aquesta temporada ha sigut un dels homes més destacats del conjunt valencià tot i haver vist frenada la seva progressió per dues inoportunes lesions.