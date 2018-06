Zidane plega: «El Madrid necessitava un canvi per poder seguir guanyant»

El francès Zinédine Zidane va anunciar ahir de manera sorprenent el seu adeu com a entrenador del Reial Madrid, després de dues temporades i mitja a la banqueta madridista i nou títols conquistats, sota la necessitat de fer-ho en aquest moment perquè considera que l'equip «necessita un canvi i un altre discurs» per seguir guanyant, cosa que no veia «clarament» amb ell com a tècnic.

«He pres la decisió de no seguir el proper any en el càrrec d'entrenador. Vaig parlar amb el president per explicar-li una mica el que pensava i crec que és el moment per a tots, primer per a mi. Sé que és un moment una mica estrany , però és un moment important i penso que calia fer-ho per tothom», va assenyalar Zidane, acompanyat pel presidnt Florentino Pérez. El tècnic francès creu que «aquest equip ha de seguir guanyant». «Necessita un canvi i un altre discurs després de tres anys. Necessita un altre discurs, una altra metodologia de treball, segurament. Estimo molt aquest gran club i sempre li estaré agraït tota la meva vida, però per a mi i per a tothom avui cal canviar», va afirmar Zidane en la seva internvenció inicial. «Zizou», que sap que aquest adeu podria ser «un fins després» perquè el club li ho ha donat «tot» i estarà «a prop seu tota la vida», va recalcar que, «potser», aquesta decisió «no té sentit per a molts». «Però per mi sí, és el moment de fer un canvi, també per als jugadors, és la decisió adequada», va remarcar.

«Zizou», que no busca «un altre equip», va donar les «gràcies» a la seva plantilla, que «ha demostrat que és molt vàlida», i va destacar que «el que passi ara quant al futur dels jugadors ja no depèn d'ell, advertint que «en cap cas» havia influït la possible configuració de la plantilla ni les paraules després de la final de la Lliga de Campions de Cristiano Ronaldo. «M'he centrat a transmetre serenitat, treball, entrega, el que és l'ADN d'aquest club, i he tingut el respecte de tothom, sobretot dels jugadors, que ha estat fonamental per guanyar coses», va detallar l'exjugador, que va enviar un «missatge» als seus futbolistes per comunicar la seva decisió i que va parlar amb el capità, Sergio Ramos. «Respecta la meva decisió i m'ha desitjat sort. Li vaig dir que havia estat un plaer compartir aquests tres anys amb ell», va declarar.

«Vull donar les gràcies a tota la gent del voltant, que sempre dóna el cent per cent de cadascú en aquest club, i a l'afició, que és exigent, però això de vegades els jugadors ho necessiten perquè quan tens moment complicat cal donar la cara», va sentenciar Zidane, per a qui el «millor» moment com a entrenador va ser la conquesta de la lliga del 2017 i el pitjor l'eliminació davant el Leganés a la Copa del Rei. «Em vaig quedar molt tocat», va apuntar.