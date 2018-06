Girona: la capital de la bicicleta

Cannondale és una de les grans marques mundials de ciclisme i, la setmana vinent, presentarà a Girona el seu nou model de bicicleta elèctrica a més de portar les seves darreres i més sofisticades versions de carretera o de BTT. La presència de les marques, n'hi haurà 400 de de representades en 180 expositors, i les diferents exhibicions ja són un bon reclam perquè els aficionats s'acostin entre el 8 i el 10 de juny a Fontajau però, la capitalitat mundial que tindrà Girona en el món del ciclisme, s'explica també per l'aposta de Sea Otter Europe de combinar fira amb cicloturisme i amb competició. «Precisament la competició és un dels plats forts d'aquesta edició perquè la prova d'XCO és puntuable per a la Supercup Massi, pugem un nivell més que l'any passat, i això portarà aquí alguns dels millors especialistes mundials», explica el director de Seat Otter Europe, Albert Balcells, que destaca que el circuit per les Ribes del Ter té parts «que passen pel mig de la fira i és molt espectacular» per a uns visitants que calculen que superaran els 20.000 de l'edició de l'any passat.

Una de les grans atraccions de la Super Cup Massi serà a la prova femenina, que es fa dissabte per separar-la de la masculina donant-li una major visibilitat, on participarà la que va camí de convertir-se en una llegenda del ciclisme francès: Pauline Ferran-Prevot. Amb només 26 anys, «PFP», com la coneixen al seu país, ha estat campiona del món de carretera, de BTT i de ciclocròs. A Girona, la francesa serà la principal candidata a la victòria per davant de l'australiana Rebecca McConnnell i de la catalana Clàudia Galicia. En categoria masculina, Julien Absalon, aquest sí ja una llegenda del ciclisme francès i mundial, no correrà perquè fa un parell de setmanes el doble campió olímpic va anunciar la seva retirada definitiva. Absalon no correrà, però serà a Girona dirigint el seu equip «Absolute Absalon» on corre, per exemple, el campió mundial sub-23, Neilo Perrin, que competirà el dimenge 10 de juny a Girona per guanyar davant del seu compatriota Hugo Drechou o de Carlos Coloma i David Valero a més del gironí Jofre Cullell. «No seria estrany que en Jofre guanyés, ho està fent molt bé», apunta Balcells sobre el biker de Santa Coloma de Farners.

«La Super Cup Massi podria portar gent per si sola, com passa a Banyoles quan es disputa allà, però corrent-se en el marc de la Sea Otter Europe i al costat de les altres curses tot té més ressò», diu el director de la fira que també destaca la Marathon Cup BTT, «amb molt nivell i uns 500 participants», o altres proves de trial, la Pirinexus 360 o un BTT Classic on hi haurà altres antics professionals com el biker de Puigcerdà Josep Antoni Hermida.

La cursa que reunirà més gent, però serà de carretera: La Cicloturista Internacional Sea Otter Europe. «Aquesta no és estrictament competitiva, es tracta de gaudir del territori de Girona i la Costa Brava», explica Balcells d'una prova que, tot i tenir trams cronometrats, és apta per a molts nivells i en la que compta reunir al voltant de 1.800 corredors. És l'única cursa de l'estat del Gran Fondo World Tour i hi participaran excorredors professionals de renom com «Purito» Rodríguez, Àngel Edo o Josep Jufre a més del pilot de motos Aleix Espargaró o alguns dels professionals que viuen la ciutat com el veterà ciclista namibià Dan Craven o el francès del Cofidis Dorian Godon. Es corre en dues etapes i diferents recorreguts.