Actes de fi de temporada per a les seccions d'handbol i vòlei de Bordils

El Club Handbol Bordils ha clos un nou any gairebé per emmarcar, amb el primer equip d'handbol contsolidant-se a Plata i el de vòlei a Primera Estatal. L'única nota negativa ha estat la pèrdua de categoria de l'equip B de l'handbol, tot i que els jugadors que han anat pujant al primer equip han estat de molta vàlua per ajudar-los a mantenir a Plata. Com cada any, ahir, es va celebrar la tradicional sardinada, que ja ha acumulat 48 edicions.

A més a més, dissabte que ve, dia 9, se celebrarà el 25è aniversari de la secció de voleibol. Els actes inclouran diversos partits dels equips de base (prebenjamines, benjamines i infantils), un torneig de vòlei 4x4, amb participants de les categories cadet, juvenil i sènior. Els actes inlouran un dinar popular i, al final de la jornada hi haurà una entrega de premis i la commemoració oficial d'aquest 25è aniversari de la secció.