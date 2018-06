El Bescanó juga el partit d'anada per pujar a Primera Catalana amb l'Argentona

En una setmana i dos partits per jugar-se, la nòmina d'equips gironins a Primera Catalana la pròxima temporada podria augmentar. Després de l'ascens directe del Girona C, és el Bescanó l'equip que, en una promoció d'ascens, podria pujar de categoria. L'equip de Miquel Hereu rep aquesta tarda la visita de l'Argentona (17 h) en el partit d'anada de la promoció d'ascens, on els dos equips es juguen la glòria en 180 minuts. El partit de tornada serà el proper cap de setmana al Maresme.

D'altra banda, Vilartagues i Atlètic Bisbalenc jugaran la promoció d'ascens al grup 1 de Segona Catalana. El conjunt ganxó jugarà el primer partit a casa, on només ha perdut tres partits en tota la temporada. El conjunt de la Bisbal d'Empordà, en canvi, només ha perdut 4 partits en tota la temporada i ha ofert millors números que el seu rival a la promoció, encara que tots dos es jugaran l'ascens en una eliminatòria vibrant.