Cristhian Stuani és inclòs a la llista definitiva de l'Uruguai per al Mundial

Ahir a la tarda el seleccionador uruguaià Óscar Washington Tabarez va fer pública la llista final dels 23 convocats que disputarà el Mundial de Rússia d'aquest mes. A la convocatòria hi ha entrat, com era d'esperar, el futbolista del Girona Cristhian Stuani que, juntament amb Cavani (París Saint Germain), Maxi Gómez (Celta) i Luis Suárez (FC Barcelona), completa la nòmina de davanters charrúa. Un dels descartats per Tabárez és el mitjapunta del Deportivo de la Corunya Federico Valverde, propietat del Reial Madrid. Amb la confirmació de la presència d'Stuani al Mundial de Rússia, el Girona ja té segurs dos jugadors a la gran cita futbolística. L'altre que té assegurat ser a Rússia és el porter Yassine Bounou amb el Marroc.

De la seva banda, Johan Mojica és a l'espera encara del tall definitiu que faci el seleccionador colombià José Pékerman. Tot i això, el carriler esquerrà té molts números de ser entre els escollits que siguin a la llista definitiva que el seleccionador haurà de de donar en els propers dies.