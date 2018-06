El Fuenlabrada i el Vila-real B empaten (0-0) en l'anada de la segona ronda

La segona eliminatòria de la fase d'ascens a Segona Divisió A va començar ahir al Fernando Torres de Fuenlabrada, on el conjunt madrileny i el filial del Vila-real B van empatar a zero. Els groguets van acabar amb deu i els dos equips van tenir opcions per marcar, però tot es decidirà a la Plana. D'altra banda, avui començaran les altres tres eliminatòries. El Celta B rep la visita del Cartagena (12 h), el Mirandés, que va perdre la ronda de campions davant el Mallorca, visita el camp de l'Extremadura (17 h) mentre que l'últim partit en començar serà l'Elx-Sporting de Gijón B (19 h).