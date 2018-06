L'exentrenador del Girona Rubi, nou tècnic de l'Espanyol

El tècnic Joan Francesc Ferrer Sicilia, "Rubi" (Barcelona, 1970), que l'última temporada ha dirigit l'Osca, equip amb el qual ha aconseguit l'ascens a LaLiga Santander, és el nou entrenador de l'Espanyol, segons ha confirmat l'entitat blanc-i-blava.

Rubi signarà per a les dues pròximes temporades i serà presentat demà dilluns al migdia. El tècnic de Vilassar de Mar (Maresme) arribarà acompanyat pel seu ajudant, Jaume Torras, el preparador físic Xavi Gil i l'assistent tècnic Manel Rodríguez.

Després de la marxa a final de temporada de Quique Sánchez Flores, entrenador que havia dirigit l'equip blanc-i-blau des del juny del 2016, totes les mirades es van centrar en aquest tècnic per la seva trajectòria en diferents equips i el seu coneixement de l'Espanyol a causa del seu passat a l'entitat.

Rubi va passar la temporada 2012-2013 per la banqueta de Montilivi, on va signar una temporada brillant en la que el Girona va arribar a disputar la promoció d'ascens a Primera Divisió. Els seus èxits van cridar l'atenció del FC Barcelona, club que el va contractar com a ajudant del malaurat Tito Vilanova.