El migcampista de Cornellà del Terri Marc Rovirola va renovar una temporada més amb el conjunt balear. El gironí va arribar a l'Atlètic Balears al mercat d'hivern i, des que va aconseguir un lloc a l'onze titular, no en va sortir. Ha estat una peça clau perquè els de Palma se salvessin al grup tercer de Segona Divisió B i l'equip dirigit per Manix Mandiola li ha donat confiança per seguir un any més a son Malferit.