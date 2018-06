Més de 800 aficionats de l'Espanyol tenyeixen Blanes de blanc-i-blau

Avui diumenge Blanes s'ha tenyit de blanc i blau amb els actes centrals del 28è Aplec de Penyes del RCD Espanyol que s'ha celebrat durant tota la jornada. Més de 800 pericos procedents d'un total de 82 penyes bàsicament d'arreu del territori català han participat en aquest esdeveniment, un dels més importants de l'any per a la gran família espanyolista.

La Penya Blanc-i-Blava de Blanes, amb el suport de l'Ajuntament, la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol i el RCD Espanyol, s'ha encarregat de l'organització de les activitats que han gaudit els assistents. La celebració d'avui s'ha encetat al matí, amb la recepció de les penyes i un esmorzar a l'aire lliure que ha culminat amb una festiva cercavila.

S'ha fet un breu recorregut pel nucli històric de la vila fent onejar les banderes blanc-i-blaves, acompanyats per l'alegria i gatzara de la Banda Musical i de Blanes, i escortats per la Policia Local. Finalment, la comitiva ha arribat a la Plaça dels Dies Feiners on hi hagut un pregó a càrrec de l'exjugador blanc i blau internacional Luis Garcia, actualment de l'equip belga del KAS Eupen, i que ha recordat que va ser precisament a Blanes on va vestir la samarreta espanyolista per primera vegada.

Abans del pregó, la cerimònia s'ha encetat amb la salutació inicial del president del Comitè Organitzador de l'Aplec, Quim Torrecillas, i la benvinguda de l'alcalde de Blanes, Mario Ros. També ha participat el president de la Penya Blanc-i-Blava de Blanes Ramon Luis, qui ha estat obsequiat amb l'Escut de l'Ajuntament de Blanes, entre d'altres reconeixements; la presidenta de la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol, Araceli Pérez; i jugadors històrics del club encapçalats per Rafa Marañón, president de l'Agrupació de Veterans del RCD Espanyol.

El pregó, que ha estat farcit tant de banderes com de paraigües per la tímida pluja que també havia fet acte de presència durant la cercavila, ha comptat amb una sorpresa final. Lluís López i Marc Manchón, capitans de la filial del primer equip, l'Espanyol B, han saludat la concurrència i han estat obsequiats amb un detall per haver pujat de categoria, de Tercera a Segona B.

Un dels al·licients afegits amb què ha comptat l'aplec ha estat relacionat amb la celebració que s'ha estat fent aquest diumenge a Blanes: les Estores de Corpus, confeccionades amb flors i ingredients naturals. Una de les aromàtiques catifes que s'han fet al matí ha commemorat aquest esdeveniment, reproduint els escuts dels organitzadors, situada just a la confluència del Carrer Nou i el Carrer Ample, al bell mig de la vila.

Un altre dels al·licients que ha tingut avui diumenge l'aplec ha estat un partit de futbol 7 'Specials' entre el Girona CF i el RCD Espanyol, primer campió de La Lliga Genuine. El punt culminant de la jornada s'ha allotjat a la Ciutat Esportiva, on hi ha hagut un multitudinari dinar de germanor que des de feia dies ja tenia les places exhaurides: més de 800 persones han compartit l'àpat durant el qual s'han lliurat obsequis per als penyistes i les penyes, així com un sorteig.

La celebració ha culminat amb un moment molt emocionant: el president de la Penya Blanc-i-Blava de Blanes, Ramon Luis, ha lliurat la bandera de l'Aplec a l'entitat que l'organitzarà l'any vinent, la Penya Pericos de Sant Sadurní d'Anoia. El darrer acte que ha tancat definitivament el què s'ha batejat com l'Aplec amb vistes al mar, ha estat amb una mostra d'un dels esdeveniments més emblemàtics que s'organitza a Blanes des del 1970: el Concurs Internacional de Focs d'Artifici.

La prestigiosa pirotècnica valenciana Europlà ha ofert una espectacular traca final a l'exterior de la Ciutat Esportiva, que ha significat la cloenda definitiva del 28è Aplec de Penyes del RCD Espanyol celebrat a Blanes. El cicle d'actes també ha inclòs un emotiu partit de futbol disputat ahir dissabte per retre un sentit homenatge a un personatge entranyable: José Antonio Gómez García 'Chache', l'encarregat de material del Club Deportiu Blanes i persona molt estimada en aquest municipi, retirat als 92 anys després de moltes dècades al servei de l'entitat blanenca.