Rossi aconsegueix una «pole» dos anys després i Viñales sortirà tercer

El pilot de Roses Maverick Viñales (Yamaha) sortirà avui des de la tercera posició -millor lloc en una qualificació aquest any- tot i que va haver de fer la ronda de repesca per entrar a la Q2. El rosinc va marcar un temps d'1:46.304, quedant a només 96 mil·lèsimes del poleman del dia, el seu company d'equip Valentino Rossi, que aconseguia una pole position després de 27 curses i gairebé dos anys sense aconseguir-ne cap, des del Gran Premi del Japó de 2016. I ho va fer a casa seva, a Itàlia, al circuit de Mugello.

Viñales, segon del campionat, té una bona ocasió per retallar punts a Marc Márquez, primer classificat, que només va poder ser sisè. Després de cinc curses disputades, el pilot de Cervera, amb 95 punts, en treu 36 al de Roses, que en té 58. El pilot de Yamaha també podria distanciar-se del tercer classificat en el campionat, Johann Zarco, que només va poder ser novè.

Així, el pilot italià de Yamaha va signar ahir la pole per a la cursa de MotoGP al Gran Premi d'Itàlia, la sisena prova del Mundial, on hi va guanyar durant set anys seguits, des del 2002 fins al 2008, tot i que després ja no hi ha tornat a guanyar més. Rossi també va destrossar el rècord del circuit a Mugello, que tenia fins ara Marc Márquez, marcant un temps d'1:46.208 i sortirà des de la primera fila de la graella al costat de Jorge Lorenzo (Ducati) i Maverick Viñales, segon i tercer respectivament.

La sessió de qualificació d'ahir va ser molt igualda i fins a sis pilots van batre el rècord anterior de la pole. Il Dottore, quart del campionat, va ser el més ràpid davant el balear i el català, que es va colar a la Q2 procedent de la Q1.

Amb això, arriba a les 55 poles en la màxima categoria i la primera des del Gran Premi del Japó 2016. Mentrestant, el líder del Mundial, Marc Márquez (Repsol Honda), tractarà de remuntar des de la sisena plaça per ampliar la diferència amb els seus perseguidors en el Mundial.

Després d'una jornada de divendres marcada per l'espectacular accident de l'italià Michele Pirro (Ducati), que es recupera de les macadures a l'hospital, el seu compatriota Andrea Iannone (Suzuki) va marcar els últims entrenaments lliures, mentre que l'australià Jack Miller (Ducati ) i el rosinc Maverick Viñales (Yamaha) aconseguien un lloc per a la qualificació definitiva procedents de la Q1.

Així, a la Q2, el líder del Mundial i dominador dels tercers lliures, Marc Márquez (Repsol Honda), va saltar a la pista establint el primer gran crono de referència, tot i que a falta de deu minuts Jorge Lorenzo (Ducati) li va prendre el privilegi.

El de Cervera va recuperar el primer lloc destrossant el rècord de la pista (1: 46.454), però Iannone s'encarregava de deixar-ho en l'oblit amb un impressionant 1: 46.347. En els últims minuts, la tensió es va deixar sentir amb els cascos en vermell. A falta de dos minuts, Valentino Rossi (Yamaha) sorprenia a tots i aixecava els aficionats italians en posar-se primer, un lloc que ja ningú li arrabassaria. De fet, el pilot italià va ser molt intel·ligent. Després de marcar al millor temps es va frenar i es va col·locar just a roda de Márquez, qui estava obligat a millorar, per posar-lo nerviós. Ho va aconseguir, ja que en l'última corba el de Cervera gairabé va caure i no va poder millorar el temps. El pilot d'Honda tenia temps per fer una altra volta per intentar millorar, però va avortar.



Missatge a Márquez

La lluita entre Rossi i Márquez a la pista, també es va veure a la grada. Els aficionats italians van xiular al pilot català perquè encara no han oblidat com el pilot d'Honda va tirar de la moto al de Yamaha en el Gran Premi d'Argentina de principis d'abril d'aquest any. Els espectadors italians també van fer una tomba a Márquez als voltants del circuit de Mugello amb la frase dels «ha arribat el moment de créixer», amb una imatge de Márquez amb la boca tapada i la data del seu neixement i la de defunció marcada amb la data d'avui, dia de la cursa.

En quant a la resta de pilots espanyols, Àlex Rins (Suzuki) sortirà desè, mentre que Tito Rabat (Ducati) ho farà tretzè, Pol Espargaró (KTM) quinzè, Álvaro Bautista (Ducati), setzè, Dani Pedrosa (Repsol Honda) vint i Aleix Espargaró (Aprilia) vintè primer.



Arenas 22è i Viñales 24è

Després d'aconseguir la primera victòria en una carrera del Mundial fa dues setmanes a Le Mans, Albert Arenas va tornar als llocs enrere de la graella. El gironí sorirà avui des de la vint-i-dosena posició en la cursa de Moto3. Mentrestant, Isaac Viñales sortirà des de la vint-i-quatrena posició a Moto2.