La selecció espanyola rep Suïssa en l'únic amistós abans de marxar a Rússia

La selecció espanyola de futbol disputarà aquest vespre a l'Estadi de la Ceràmica de Vila-real davant Suïssa el primer dels dos amistosos abans d'afrontar el Mundial de Rússia i que es presenta exigent pel perfil del rival, també present a la cita que dona començament en poc més de setmana i mitja.

En 13 dies, Espanya ha de fer el seu debut mundialista a la localitat russa de Sotxi davant l'actual campiona d'Europa, Portugal, però abans els homes de Julen Lopetegui provaran les seves sensacions davant l'habitualment rocós combinat suís i, ja a territori rus, davant un oponent més modest com Tunísia.

El combinat espanyol està treballant amb tranquil·litat des del passat dilluns i dels 23 elegits per Lopetegui, únicament s'absentaran a la localitat castellonenca el capità Sergio Ramos, Isco i el lesionat Dani Carvajal, 3 teòrics titulars fixos. D'aquesta manera, aquest amistós davant Suïssa no servirà per poder veure el que podria ser l'onze davant Portugal i el seleccionador haurà de decidir si posa ja en competició els altres vuit que parteixen amb més opcions de sortir d'inici davant els campions d'Europa o realitza alguna provatura, tot i que no s'espera que, fidel al que ha realitzat durant la seva etapa, hi hagi cap revolució. El jove Odriozol apunta al lateral dret, mentre que la menor càrrega de minuts de Nacho Fernández li podria fer jugar a costat de Gerard Piqué al centre de la defensa. Al centre del camp, no s'esperen gaires sorpreses. Busquets, que es va perdre els dos anteriors amistosos, tornarà a agafar el timó i Andrés Iniesta, que inicia el seu comiat del combinat nacional, Koke i David Silva també es perfilen fixos, de manera que quedaria ocupar el buit destinat en teoria a Isco, que podria ser per a Thiago. A dalt, començarà també el càsting per ser el davanter per al debut, carrera per la qual parteix amb avantatge Diego Costa per davant de Rodrigo i Iago Aspas, que esperen la seva oportunitat per seguir mostrant les seves virtuts davant un rival que no ha encaixat en els seus últims quatre amistosos.

A davant tindran el combinat suís, que jugarà al grup de Brasil al Mundial i que compta amb futbolistes contrastats com Sommer, Lichtsteiner o Shaquiri.