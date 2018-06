La falta de gol i una errada de De Gea frenen Espanya

Espanya no va poder passar de l'empat anit a Vila-real contra Suïssa en el penúltim amistós abans del Mundial (el darrer serà dissabte que ve contra Tunísia, ja a Rússia, 20.45). «La Roja» va tenir el domini del partit però no va poder concretar les ocasions per desfer la igualada. Espanya s'havia avançat a la primera part amb un golàs d'Odriozola, que va caçar la pilota a la frontal i de volea amb la cama dreta la va enviar a la porteria de Sommer. Suïssa va inquietar poc, però va aconseguir l'empat en el seu primer xut a porta, a mitja hora del final: De Gea no va poder blocar correctament un remat de Lichtsteiner i Ricardo Rodríguez va aprofitar la pilota morta dins l'àrea petita per fer l'1-1. Una errada que va tenir un cost molt alt.

Amb el partit igualat, ja avançada la segona part, Espanya va seguir amb la seva pressió alta intentant intimidar el rival. L'ocasió més clara la va tenir Nacho a dos minuts del final. Semblava que el carrusel de canvis que van fer les dues seleccions aniria en detriment del ritme del partit. A l'hora de la veritat, La Roja va passar uns moments de dubte després de l'1-1 però sobretot en els deu darrers minuts va tornar a manar sobre el rectangle de joc, buscant sense èxit el gol de la victòria.

A la primera part, tot i que la selecció espanyola no va tenir la frescor d'altres dies, sí que va ser el dominador clar del partit. Hauria pogut fer més gols, però només va poder perforar la porteria de Sommer amb la gran acció d'Odriozola a la mitja hora de partit. Julen Lopetegui va tenir la baixa d'última hora de Sergio Busquets, per culpa d'una inooportuna gastroenteritis. Un dels protagonistes de la nit va ser Iniesta; el d'ahir va ser el seu darrer partit a Espanya perquè després del Mundial jugarà al Japó.

L'equip espanyol marxa dijous cap a Rússia. Dissabte s'enfrontarà a Tunísia en el darrer amistós abans del debut en la fase de grups, contra Portugal. Aquesta estrena a la competició serà el divendres 15 de juny.