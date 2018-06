La pluja fa suspendre el Bescanó-Argentona

El Bescanó-Argentona, el partit d'anada de l'eliminatòria d'ascens a la Primera Catalana, va haver-se de suspendre ahir a la tarda per culpa dels forts aiguats que van caure a tot el territori gironí. Un i altre equip van intentar posar-se d'acord per trobar una data alternativa, però en no haver-hi entesa, ara serà la Federació Catalana la que prendrà una decisió. El Bescanó proposava jugar el partit aquest dimarts, data que l'Argentona no va acceptar. La tornada es jugarà aquest cap de setmana.