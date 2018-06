Rubiales acusa Larrea de malbaratament per un viatge de luxe a Rússia

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, es va mostrar ahir visiblement enfadat pel cost del viatge «pactat» a Rússia per al Mundial d'aquest estiu, contractat suposadament per Juan Luis Larrea com a president interí de l'organisme, que s'acosta als «dos milions d'euros». En aquest sentit va dir que es tractava d'un «malbaratament terrible» que afectarà la prima dels jugadors.

«El que m'ha produït un gran enuig és que hi ha un viatge pactat per a directius, per patrocinadors i familiars que ronda els dos milions d'euros. Em sembla un malbaratament terrible, estic molt, molt enfadat perquè directius que estaven en un moment de transició hagin tancat això», va assenyalar davant els mitjans de comunicació a Vila-real, on la selecció es va enfrontar ahir a Suïssa.

En aquest sentit, el mandatari federatiu va explicar que el paquet no és reemborsable. «A més, no el podem tornar. Crec que hem de viatjar, que s'ha de convidar també els familiars dels futbolistes, als directius i als patrocinadors, però organitzar unes macrovacances de set o vuit dies en hotels de superluxe... La Federació no està per aquestes coses. I ara ens ho haurem de menjar amb patates. A partir de l'Eurocopa o el pròxim Mundial les coses no es podran fer així», va advertir.

«Ja no es pot tornar, per tant, farem el viatge, però hem de començar una política de contenció de la despesa. El que ens transmeten és que va ser una ordre verbal de Juan Luis Larrea; em sembla una falta de responsabilitat tremenda, com el fet que segueixi a la UEFA i moltes altres qüestions que, per dignitat i democràcia, el futbol espanyol ha de començar a plantejar-se», va afegir. Per això, Rubiales va incidir en el fet que aquest tipus de pràctiques no es tornaran a produir i va proclamar màxima «transparència».