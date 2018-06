Enric Torner liderarà el nou projecte del Citylift Girona

Enric Torner, que complirà 28 anys a l'agost, va ser presentat ahir com el fitxatge estrella del Citylift Girona de cara al debut a Europa la propera temporada. El jugador de Tordera posa punt final a cinc anys al Forte dei Marmi italià, on era el capità i havia engreixat el palmarès amb diversos títols, per tornar a casa. «No és cap pas enrere, tinc molta il·lusió en aquest projecte perquè penso que em pot ajudar a seguir creixent i jo puc ajudar el club», va assegurar ahir.

Torner es va formar al Tordera, amb qui va debutar a l'OK Lliga el 2005. També va militar al Lloret i a l'Igualada abans de provar fortuna a Itàlia. Amb la selecció espanyola ha guanyat un Europeu i un Mundial. El nou jugador del Girona destaca per la seva polivalència -«menys de porter, puc fer gairebé de tot»- i explica que «per temes personals» necessitava estar a prop de casa. El fitxatge estava tancat de feia temps perquè quan va dir el «sí» l'equip de Ramon Benito encara no tenia assegurada la plaça per a la propera Copa CERS. «Només els vaig preguntar si estàvem salvats i em van dir que sí. Després va venir el tema de jugar a Europa, que és un caramel afegit», va subratllar. Segons ell «ens vam entendre de seguida», una idea reafirmada per l'entrenador i el president, Marc Avellaneda.

El Citylift Girona té la plantilla del curs que ve tancada. Borja Ramon, Albert Garcia i David Gelmà (que marxa a Itàlia) són baixa, així com Joan Gelmà. Aquestes absències es cobriran amb Torner i un nou reforç que es presentarà dijous que ve. Ramon Benito va assenyalar que aquest proper any vol aprofitar molt els jugadors de casa per completar el bloc. Sobre què pot aportar Enric Torner va indicar que «ens pot ajudar amb la seva experiència i, a més, ja coneix jugadors clau com Pelicano i Llaverola, amb qui va coincidir a Lloret». El Girona iniciarà la pretemporada cap al 10 d'agost.