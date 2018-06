Karius va patir una «commoció cerebral» durant final de la Champions

El porter alemany del Liverpool, Loris Karius, va patir una commoció cerebral durant la final de la Lliga de Campions que va enfrontar al conjunt anglès amb el Reial Madrid, segons han informat aquest dilluns els doctors de l'Hospital General de Massachusetts que van tractar el porter cinc dies després del partit.

"Després de revisar acuradament les imatges del partit i integrar una detallada història, en la qual s'inclouen els seus símptomes subjectius actuals i posteriors al contacte, així com exàmens físics i mesuraments objectius, vam concloure que el senyor Karius va patir una commoció durant el partit del 26 de maig de 2018 ", informa el comunicat difós pels doctors Ross Zafonte i Lenore Herget.

Karius va fallar en el primer gol del Reial Madrid, obra del francès Karim Benzema, així com en el tercer gol de l'equip madrileny, obra del gal·lès Gareth Bale, que va signar el definitiu 3-1 amb un potent llançament llunyà que el porter del Liverpool no va encertar a atrapar.

"En el moment de la nostra avaluació, els principals símptomes residuals i signes objectius del senyor Karius suggereixen que va patir una disfunció espacial visual que probablement va ocórrer immediatament després del succés -que va provocar la conmoción-. És possible que aquests dèficits afecten el rendiment", han afegit els metges.

Els doctors no van especular sobre quan o com va ocórrer la commoció, però les imatges televisives van mostrar com el defensa del Reial Madrid Sergio Ramos va impactar contra Karius al principi de la segona part. Símptomes dels que el porter alemany, com han recalcat els doctors Zafonte i Herget en el seu comunicat, es recupera favorablement. "El senyor Karius ha mostrat una millora significativa i constant des que va patir la commoció i esperem que es recuperi completament, basant-nos en els resultats de l'examen. Esperem que amb tractament i seguint els protocols d'activitat prescrits continuï millorant", va concloure el comunicat.