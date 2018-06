El Llagostera es reformula

El Llagostera continua la seva reformulació per afronar la propera temporada a Tercera. La renovació de la plantilla serà pràcticament total. El club vol construir un equip competitiu amb futbolistes de la provincia i donant molt protagonisme al planter. De moment tenen contracte i es compta amb Juan Flere, Pol Gómez, Joan Maynau, Jordi Maymí i Marc Carbó. I pujaran del filial Pol Tarrenchs, Arnau Campeny, Ousman Touray i Mario Jiménez. Paral·lelament la direcció esportiva està parlant amb tres jugadors que han acabat contracte però que interessaria que continuessin: Pitu, Lucas Viale i Arimany. De moment ahir va concretar una renovació de prestigi, la del porter Marcos, un dels millors de la Segona B, que ha acceptat seguir per un any amb opció a un altre en cas d'ascens.

Ahir els blaugrana també van definir la continuïtat al cos tècnic del preparador físic Jordi Mir i del fisioterapeuta Eduard Bardera. Mentretant, Israel Simón continuarà exercint de delegat. Segons va informar el Llagostera, la idea és que acabin formant part del primer equip alguns jugadors del Juvenil A. El que encara trigarà uns dies a definir-se és qui serà el primer entrenador. Oriol Alsina té diversos fronts oberts, i no es planteja prendre cap decisió en breu. La setmana passada ja es va confirmar que Òscar Álvarez no continuaria després del descens a Tercera en no poder superar el play-out contra l'Izarra.

En el nou projecte el Llagostera vol tornar en certa manera als orígens, construint una plantilla de proximitat amb els jugadors més destacats de la demarcació i només sortint a fora en cas que no es trobi a Girona el perfil que es busqui. El propòsit del club és intentar confeccionar un bloc que pugui lluitar a dalt. El Llagostera i el Figueres seran els dos representants gironins a la categoria la propera temporada.

D'altra banda, el club ha convocat una junta general ordinària d'accionistes per al dia 29 de juny de 2018 a les 12.30 hores, en primera convocatòria, i, per al cas de no haver-se aconseguit el quòrum d'assistència necessari, en segona convocatòria en el mateix dia i lloc (pavelló de Llagostera) a les 13.00. El punt més destacat de l'ordre del dia serà l'aprovació del pressupost.

Els blaugrana no tenen cap necessitat de ser SAE per jugar a Tercera però la intenció del club és mantenir-la a pesar del descens, a l'espera de poder recuperar les categories professionals.