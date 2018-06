Rubi arriba a l'Espanyol per convertir-lo en un equip «valent»

Joan Francesc Ferrer, més conegut per Rubi, va explicar ahir, durant la seva presentació com a nou entrenador de l'Espanyol per a les dues pròximes temporades, que «possiblement aquest moment és el més important de la meva carrera» i va afirmar també que arriba al club «amb moltíssima il·lusió i força».

El nou preparador blanc-i-blau va confessar que les sensacions «són immillorables, per a mi és un somni complert». Es va mostrar «agraït» a l'Osca, el seu anterior club, a qui «porto al cor», però va deixar ben clar que «quan et reclamen a casa teva, tens molts pocs dubtes», fent referència al seu passat a l'Espanyol, on va entrenar equips de la base.

Rubi va avançar que la seva intenció és que es vegi un equip «valent» al terreny de joc. «Prefereixo guanyar per 3-2 que no per 1-0. La clau no és el canvi de jugadors, sinó la mentalitat que puguis aplicar. És un espectacle i la gent ha de gaudir amb allò que veu, però sense oblidar els resultats», va analitzar. Somrient en tot moment, també va prometre que tant ell com el seu cos tècnic es deixaran «l'ànima» i que la seva implicació i esforç seran «màxims». La seva intenció és la d'estar «molts anys aquí». «No volem ser diferents a ningú, sinó ser un més i fer gaudir l'afició».

Pel que fa a l'aposta pels futbolistes del planter, Rubi va prometre que sempre estarà pendent del rendiment dels jugadors de la base. «El que s'ho guanyi tindrà oportunitats, però cal guanyar-se-les», va insistir.



El futur de Gerard Moreno

De la seva banda, el director general esportiu de l'Espanyol, Òscar Perarnau, va reconèixer ahir durant l'acte de presentació que la continuïtat del davanter Gerard Moreno «és molt difícil» ja que el Vila-real, equip que li va al darrere, és a punt de fitxar-lo per una quantitat propera als 20 milions d'euros.