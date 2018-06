Umtiti declara el seu amor pel Barça: «Mai he pensat a marxar d'aquí»

El defensa del Barcelona Samuel Umtiti va assegurar ahir que, malgrat les ofertes que tenia sobre la taula per deixar el club blaugrana, mai es va arribar a plantejar jugar lluny del Camp Nou. El francès ha renovat el seu contracte per a les pròximes cinc temporades. La seva clàusula de rescissió passa dels 60 milions als 500 milions amb el nou compromís signat.

«Mai he pensat a deixar el Barça. S'han dit moltes coses, però la meva prioritat des del primer dia sempre va ser renovar. Em sento molt feliç a la ciutat i a l'equip i tinc la confiança de tothom. No me n'anaré d'aquí; aquesta és casa meva», va afirmar Umtiti durant l'acte de la seva renovació com a jugador blaugrana fins al 2023.

Amb un elegant vestit marró, el central francès va comparèixer a la sala de premsa del Camp Nou, al costat del president del club català, Josep Maria Bartomeu, que es va mostrar exultant després d'ampliar-li el contracte. «Que continuï és una gran notícia per als barcelonistes. Sense ell, aquest equip ja no seria el mateix», va declarar Bartomeu abans d'anunciar que la seva clàusula de rescissió passa de 60 a 500 milions d'euros. «A cap club se li ocorrerà tornar ja per aquí».

De la seva banda, Umtiti va reconèixer estar «més nerviós» que el dia de la seva presentació fa dos anys i va fer broma sobre la petició de Bartomeu de retirar-se pràcticament com a blaugrana. «Vull quedar-me aquí quinze anys, però després parlem del contracte», li va respondre entre rialles.

«Si jo em quedo al Barcelona és perquè és el millor equip del món, tots sabeu que és el meu equip des de petit. No soc aquí pels diners, sinó per guanyar títols, que és el més important en la carrera d'un futbolista. Com ha fet Andrés Iniesta, que per a mi és un exemple, i que ho ha guanyat tot», va afegir després. Indiscutible amb Valverde, Umititi va confessar que s'entén a la perfecció, dins i fora del camp, amb l'altre central titular, Gerard Piqué: «Ha estat un dels jugadors amb qui em vaig entendre molt bé quan vaig arribar. Als dos ens agrada riure, i jugar cada dia amb ell i amb tots aquests grans jugadors m'ha ajudat molt».

Va mostrar-se confiat a aixecar la Lliga de Campions més aviat que no pas tard, i va parlar de Griezmann. «Parlem sovint, de moltes coses, però no del seu futur. És un gran futbolista, pot ajudar a qualsevol equip i seria fantàstic tenir-lo aquí», va dir.